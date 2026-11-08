مہر خبررساں ایجنسی، صوبائی ڈیسک: گزشتہ روز 7 نومبر کو سیستان و بلوچستان کے شہر فنوج میں اہل سنت کے عالم دین مولوی محمد یوسف قاضی مسلح دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوگئے۔ فنوج کے پولیس سربراہ کے مطابق، یہ واقعہ محترم آباد سے فنوج کی جانب آنے والے راستے پر اس وقت پیش آیا جب مولوی محمد یوسف قاضی اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔
پولیس سربراہ نے بتایا کہ مولوی محمد یوسف قاضی ایک معتبر، امن پسند اور قبیلہ قاضی کی سرکردہ شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ وہ علاقے میں صلح و آشتی برقرار رکھنے اور مقامی و قبائلی تنازعات حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ واقعے کے بعد پولیس اور سکیورٹی اداروں نے حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کردی ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔
یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اس سے قبل بھی سیستان و بلوچستان میں متعدد علمائے اہل سنت کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ان واقعات کو محض انفرادی قتل کے طور پر دیکھنے کے بجائے علاقے کی مذہبی ہم آہنگی، امن و استحکام اور قومی یکجہتی پر ان کے ممکنہ اثرات کے تناظر میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔
مذہبی اتحاد کو نشانہ بنانے کی سازش
سیستان و بلوچستان میں علمائے اہل سنت کی مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا ایک اہم مقصد شیعہ سنی اتحاد کو کمزور کرنا اور معاشرے میں فرقہ وارانہ بداعتمادی کو ہوا دینا ہے۔ مولوی محمد انور ریگی اور مولوی محمد یوسف گرگیج کے قتل کے بعد مولوی محمد یوسف قاضی کی شہادت بھی اسی تناظر میں قابلِ غور ہے۔ خصوصاً ایسے علماء کو نشانہ بنانا جو مذہبی ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کے داعی ہوں، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان حملوں کے اثرات انفرادی قتل سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔
مولوی محمد یوسف قاضی ایک امن پسند مذہبی و قبائلی شخصیت تھے جو مقامی تنازعات کے حل، قبائلی اختلافات ختم کرنے اور علاقے میں صلح و آشتی برقرار رکھنے میں مؤثر کردار ادا کرتے تھے۔ ایسی شخصیات معاشرے میں اعتماد اور باہمی تعاون کو فروغ دیتی ہیں اور مذہبی و قبائلی اختلافات کو تصادم میں تبدیل ہونے سے روکتی ہیں۔ انہیں نشانہ بنانے سے نہ صرف مقامی سطح پر امن و استحکام کا ایک مؤثر ذریعہ کمزور ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں خوف، بداعتمادی اور انتشار پیدا کرنے کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے۔
دہشت گرد عناصر کی یہ کارروائیاں اس لحاظ سے بھی خطرناک ہیں کہ ان کے ذریعے شیعہ اور سنی برادریوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرکے مذہبی اختلافات کو سیاسی و سکیورٹی بحران میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حملوں کا مقابلہ صرف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے نہیں بلکہ شیعہ سنی اتحاد، مشترکہ سماجی ذمہ داری اور مذہبی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے سے بھی ممکن ہے۔
سرحدی علاقوں میں بدامنی اور عدم استحکام
سیستان و بلوچستان اپنی جغرافیائی اہمیت، پاکستان اور افغانستان سے ملحقہ سرحدوں، مکران کے ساحل اور بحر ہند تک رسائی کے باعث ایران کے اہم تزویراتی خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس خطے میں بدامنی پھیلانا اور امن و استحکام کو نقصان پہنچانا نہ صرف سکیورٹی اداروں کے لیے چیلنج پیدا کرتا ہے بلکہ علاقے کی معاشی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔
مخالف قوتوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا تزویراتی اہمیت رکھتا ہے جن سے سرحدی علاقوں میں ریاستی عمل داری کمزور ہو، عوام میں عدم تحفظ کا احساس بڑھے اور ترقیاتی سرگرمیاں تعطل کا شکار ہوں۔ اس مقصد کے لیے مذہبی اور قبائلی شخصیات کو نشانہ بنانا بھی ایک خطرناک حربہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شخصیات مقامی سطح پر تنازعات کے حل، قبائلی ہم آہنگی اور سماجی امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے قتل سے معاشرے میں خوف و بے اعتمادی پھیلنے اور مقامی سطح پر امن و استحکام کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔
پراکسی جنگ؛ ایران کے خلاف بیرونی طاقتوں کا نیابتی محاذ
جیشالظلم کی سرگرمیوں کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی وسیع تر تزویراتی حکمت عملی اور پراکسی جنگ کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ پراکسی جنگ میں بیرونی طاقتیں اپنے براہِ راست فوجی تصادم کے بجائے مقامی مسلح گروہوں، نیٹ ورکس اور اپنے مفادات سے ہم آہنگ عناصر کو استعمال کرکے مخالف ملک کو اندرونی محاذوں پر دباؤ میں رکھتی ہیں۔ اس طریقۂ کار کے ذریعے نہ صرف اپنے اخراجات اور براہِ راست تصادم کے خطرات کم کیے جاتے ہیں بلکہ مخالف ملک کی سلامتی اور سیاسی استحکام کو مسلسل چیلنج کیا جاتا ہے۔
ایران کے جنوب مشرقی علاقوں میں جیشالظلم کی دہشت گردانہ سرگرمیاں بھی اسی تناظر میں قابلِ توجہ ہیں۔ ایرانی حکام اس گروہ کو امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں سے وابستہ نیابتی نیٹ ورکس کا حصہ قرار دیتے رہے ہیں۔ اس گروہ کی کارروائیاں ایران کو مشرقی سرحدوں پر ایک مستقل سکیورٹی محاذ میں الجھائے رکھنے، ریاستی وسائل کو داخلی سلامتی پر صرف کرنے اور ملک کے خلاف بیرونی دباؤ کو تقویت دینے کی حکمت عملی سے ہم آہنگ دکھائی دیتی ہیں۔ یوں مقامی سطح پر انجام دی جانے والی دہشت گردی بیرونی طاقتوں کے لیے ایک ایسے نیابتی محاذ کا کام کرتی ہے جس کے ذریعے وہ براہِ راست جنگ میں داخل ہوئے بغیر ایران کے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہیں۔
اس تناظر میں جیشالظلم کی سرگرمیوں کو محض ایک علیحدگی پسند گروہ کی کارروائیوں تک محدود سمجھنا درست نہیں؛ بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کی دہشت گردی کس طرح ایران کے خلاف وسیع تر بیرونی دباؤ اور نیابتی جنگ کے اہداف سے مطابقت رکھتی ہے۔ البتہ کسی مخصوص کارروائی کی منصوبہ بندی، مالی معاونت یا براہِ راست سرپرستی کے تعین کے لیے متعلقہ شواہد بھی اہم ہیں۔
اتحاد اور امن ہی دہشت گردی کا مؤثر جواب
مولوی محمد یوسف قاضی کی شہادت سمیت علمائے اہل سنت کے قتل کے واقعات اس امر کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں کہ سیستان و بلوچستان میں مذہبی ہم آہنگی اور سماجی استحکام کا تحفظ ناگزیر ہے۔ ان واقعات کے ذمہ داروں کی شفاف تحقیقات، حملہ آوروں کی گرفتاری اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔
دہشت گردی کا مقابلہ صرف سکیورٹی اقدامات سے نہیں بلکہ شیعہ سنی اتحاد، عوامی اعتماد، قبائلی ہم آہنگی اور علاقے کی ترقی کے ذریعے بھی کیا جاسکتا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اتحاد کو مضبوط بنانا اور امن و صلح کے لیے کردار ادا کرنے والی شخصیات کا تحفظ کرنا ہی ان عناصر کی ان کوششوں کو ناکام بنانے میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے جو مذہبی اختلافات کو تشدد اور قومی انتشار میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
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