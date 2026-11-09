مہر خبررساں ایجنسی، صوبائی ڈیسک: سیستان و بلوچستان میں علماء، ائمہ جمعہ اور بااثر مقامی شخصیات کا قتل محض چند افراد کو نشانہ بنانے کا واقعہ نہیں، بلکہ معاشرتی اتحاد، عوامی اعتماد اور اختلافات کے پرامن حل کے نظام کو بھی نقصان پہنچانے کی باقاعدہ سازش ہے۔ جیش الظلم جیسے مسلح گروہوں کی سرگرمیاں اس خطے میں بدامنی پھیلانے کے ساتھ ان شخصیات کے کردار کو بھی متاثر کر رہی ہیں جو عوام اور معاشرے کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہیں۔
سیستان و بلوچستان میں علما، امامان جمعہ، قبائلی عمائدین اور مقامی معتمدین کو صرف مذہبی یا سماجی شخصیات کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ معاشرتی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاندانی تنازعات ہوں یا قبائلی اختلافات، بہت سے معاملات میں انہی شخصیات کی ثالثی سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ عوام اپنے اجتماعی مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے بھی ان سے رجوع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی شخصیات کو نشانہ بنانا پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔
مولوی عبدالواحد ریگی، امام جمعہ میر جاوہ مولوی محمد انور ریگی، ملا کمال صلاحی، مولوی گرگیج اور مولوی یوسف قاضی جیسی شخصیات کے قتل نے ایک اہم سوال کو جنم دیا ہے کہ بلوچستان میں بااثر مذہبی اور سماجی شخصیات کو تشدد کا نشانہ بنانے سے آخر کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ اگرچہ ہر واقعے کے محرکات کا تعین شواہد اور تحقیقات کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تاہم ایسے واقعات کے سماجی نتائج کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔
سماجی اتحاد کو کمزور کرنے کی سازش
سیستان و بلوچستان میں مذہبی علما اور مقامی معتمدین شیعہ و سنی برادریوں کے درمیان رابطے، باہمی اعتماد اور اختلافات کے حل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان شخصیات کے قتل سے معاشرے میں خوف اور بے اعتمادی پیدا ہونے کے ساتھ مذہبی اور قبائلی اختلافات کو ہوا دینے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔
جیش الظلم جیسے مسلح گروہ اپنی سرگرمیوں کو بعض اوقات قومی، قبائلی یا مذہبی مطالبات کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پوری بلوچ قوم یا اہل سنت برادری کی نمائندگی کا دعویٰ کرے۔ نہ ہی عوامی مطالبات کی آڑ میں قتل، دھمکی، مسلح کارروائیوں اور خوف و ہراس پھیلانے کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔
یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ بلوچ عوام کے معاشی، سماجی اور ثقافتی مطالبات اپنی جگہ قابل توجہ ہیں، لیکن ان مطالبات کو مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کے ساتھ جوڑنا درست نہیں۔ عوام کے مسائل کا حل تشدد اور بدامنی میں نہیں بلکہ مکالمے، قانونی جدوجہد اور ترقیاتی اقدامات میں ہے۔
جیش الظلم؛ ترقی اور امن کے راستے میں رکاوٹ
جیش الظلم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو اس گروہ سے منسوب دہشت گردانہ کارروائیاں صرف سکیورٹی اہلکاروں تک محدود نہیں رہی ہیں، بلکہ عام شہریوں، مقامی شخصیات اور علاقے کے امن و ترقی کے لیے بھی خطرہ بنی ہیں۔ سکیورٹی مراکز پر حملے، شہریوں کا قتل، دھمکیاں اور خوف و ہراس پھیلانے جیسی سرگرمیاں معاشرتی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔
ایسے مسلح گروہوں کی کارروائیوں کا ایک اہم نقصان یہ ہے کہ علاقے میں معمولات زندگی، اقتصادی سرگرمیاں اور ترقیاتی منصوبے متاثر ہوتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں مسلسل بدامنی کا ماحول ہو تو سرمایہ کاری، روزگار، تعلیم اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی بھی مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ اس کا نقصان بالآخر اسی مقامی آبادی کو اٹھانا پڑتا ہے جس کی حمایت کا دعوی یہ گروہ کرتے ہیں۔
جیش الظلم اگر بلوچ عوام کے حقوق اور مفادات کا دعویدار ہے تو اسے اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ اس کی مسلح سرگرمیوں سے عام شہریوں، مقامی معتمدین اور علاقے کی ترقی کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ کسی بھی گروہ کی حیثیت کا تعین اس کے نعروں سے نہیں بلکہ اس کے عملی اقدامات اور معاشرے پر مرتب ہونے والے نتائج سے ہونا چاہیے۔
میڈیا میں باعزت شخصیات کی کردار کشی
مسلح کارروائیوں کے ساتھ ساتھ میڈیا اور سوشل میڈیا پر مذہبی علما اور مقامی معتمدین کے خلاف بے بنیاد الزامات اور ان کی کردار کشی بھی تشویش کا باعث ہے۔ بعض اوقات غیر مصدقہ خبروں اور الزامات کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ عوامی شخصیات کے بارے میں بداعتمادی پیدا ہو اور معاشرتی اختلافات مزید گہرے ہوجائیں۔
کسی بھی مذہبی یا سماجی شخصیت کی کارکردگی پر تنقید کرنا میڈیا کا حق ہے، لیکن تنقید اور بغیر ثبوت الزام تراشی میں واضح فرق ہے۔ غیر مصدقہ الزامات کی تشہیر نہ صرف متعلقہ شخصیات کی ساکھ کو متاثر کرتی ہے بلکہ عوام کے درمیان بداعتمادی اور انتشار کو بھی بڑھا سکتی ہے۔
عوامی فلاح کا فروغ، دہشت گردی کا قلع قمع
سیستان و بلوچستان کے مسائل کو صرف سکیورٹی کے تناظر میں دیکھنا کافی نہیں۔ اس خطے کے عوام کو معاشی ترقی، روزگار، تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتوں کی پر توجہ دینا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور بدامنی میں ملوث عناصر کے خلاف شواہد کی بنیاد پر قانونی کارروائی بھی ضروری ہے۔ عوام کے تحفظ، قانون کی بالادستی اور مقامی شخصیات کے احترام کو یقینی بنائے بغیر پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔
مولوی عبدالواحد ریگی، محمد انور ریگی، ملا کمال صلاحی، مولوی گرگیج اور مولوی یوسف قاضی جیسی شخصیات کے قتل کا سب سے بڑا نقصان ان کے خاندانوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے پورا معاشرہ ایک ایسے سماجی سہارے سے محروم ہوتا ہے جو اختلافات کو کم کرنے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔
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