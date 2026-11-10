مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مسلح افواج کے سربراہ اور سپاہ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی فضائی و خلائی فورس کے کمانڈر کی موجودگی میں اس فورس کے نئے زیرِ زمین میزائل شہروں میں سے ایک کی رونمائی کی گئی۔
تقریب رونمائی میں مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل عبداللہی اور سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی فضائی و خلائی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سید مجید موسوی نے اس نئے زیرِ زمین میزائل شہر کا دورہ کیا۔
اس دورے کے دوران اعلیٰ فوجی حکام نے اس زیرِ زمین کمپلیکس کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور سپاہ کی فضائی و خلائی فورس کے میزائل یونٹوں کی صلاحیتوں اور عملیاتی تیاری کا جائزہ لیا۔
تقریب کی جاری کردہ تصاویر میں مسلح افواج کے سربراہ اور سپاہ کی فضائی و خلائی فورس کے کمانڈر کو اس میزائل شہر کی ایک سرنگ میں موجود دیکھا جا سکتا ہے۔
سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی فضائی و خلائی فورس کے میزائل شہر ملک کے اہم دفاعی بنیادی ڈھانچے میں شمار ہوتے ہیں، جو دفاعی صلاحیتوں میں اضافے، دشمن کو حملے سے باز رکھنے اور ممکنہ خطرات کا جواب دینے کی استعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
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