مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی خواتین کی قومی فٹسال ٹیم نے چین میں ہونے والے چار ملکی ٹورنامنٹ کے اختتام پر تین فتوحات اور ایک شکست کے ساتھ، چین کے مقابلے میں بہتر گول کے فرق کی بدولت ٹورنامنٹ کا چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔
ایرانی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں ہانگ کانگ کو ۶-۰ سے شکست دی۔ شہرزاد مظفر کی زیرِ تربیت ٹیم کو دوسرے میچ میں میزبان چین کے ہاتھوں ۳-۱ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا؛ تاہم تیسرے میچ میں ایک بار پھر ہانگ کانگ کے مدمقابل آ کر ۹-۱ کے بڑے فرق سے کامیابی حاصل کی اور اپنی تیسری فتح درج کروائی۔
ایران کی قومی ٹیم کو ٹورنامنٹ کے آخری میچ میں بھی چین کے ہاتھوں ۲-۱ سے شکست ہوئی، لیکن مجموعی نتائج اور بہتر گول کے فرق کی بنیاد پر ایرانی ٹیم دیگر تمام ٹیموں سے آگے رہی اور چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔
ٹورنامنٹ کے اختتام پر ایران کی خواتین کی قومی فٹسال ٹیم کی کھلاڑی فاطمہ رحمتی کو چار ملکی ٹورنامنٹ کی بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا۔
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