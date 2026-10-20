پیرا ایشین گیمز، ایرانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی، دو دن میں 38 میڈلز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی کھلاڑیوں نے 2026 ایشین پیرا گیمز کے ابتدائی دو روز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر 38 تمغے اپنے نام کر لیے ہیں۔
تفصیلات کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے مختلف کھیلوں میں 10 طلائی، 12 چاندی اور 16 کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایرانی کھلاڑیوں نے پیرا ایتھلیٹکس، پیرا سائیکلنگ، پیرا ٹیبل ٹینس، پیرا جوڈو، پیرا پاور لفٹنگ، پیرا تیراکی، پیرا تائیکوانڈو اور پیرا شوٹنگ میں تمغے جیتے ہیں۔
ایران کے لیے اب تک سب سے زیادہ طلائی تمغے پیرا ایتھلیٹکس میں حاصل ہوئے ہیں۔ یاسین خسروی نے مردوں کے شاٹ پٹ مقابلے کی ایف 56/ایف 57 کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیتا، جبکہ محمد صابر نے ایف 33 کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح سامان پاکباز اور امیرحسین علی پور نے بالترتیب ایف 12 اور ایف 11 کیٹیگریز کے شاٹ پٹ مقابلوں میں طلائی تمغے اپنے نام کیے۔
خواتین کے جیولین تھرو مقابلے میں الہام صالحی نے ایف 52/ایف 53/ایف 54 کیٹیگری میں، جبکہ مردوں کے جیولین تھرو مقابلے میں عرفان بندوری نے ایف 53/ایف 54 کیٹیگری میں طلائی تمغے حاصل کیے۔
ایرانی پیرا تائیکوانڈو کھلاڑیوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ امیرمحمد حقیقت شناس نے مردوں کے کے 44، 70 کلوگرام سے کم وزن کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیتا، جبکہ آئلار جامی نے خواتین کے کے 44، 47 کلوگرام سے کم وزن کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔
پیرا تیراکی میں سینا زیغمی نژاد نے مردوں کے 100 میٹر فری اسٹائل ایس 10 مقابلے میں طلائی تمغہ جیتا۔ انہوں نے مردوں کے 200 میٹر انفرادی میڈلے ایس ایم 10 مقابلے میں کانسی کا تمغہ بھی حاصل کیا۔ پیرا شوٹنگ میں فائضہ احمدی نے خواتین کے پی 2، 10 میٹر ایئر پسٹل ایس ایچ 1 مقابلے میں طلائی تمغہ جیت کر ایران کے تمغوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا۔
ایران نے مختلف کھیلوں میں چاندی کے تمغے بھی حاصل کیے۔ پیرا ایتھلیٹکس میں اے اے محمدی نے خواتین کے شاٹ پٹ ایف 33 مقابلے میں، جبکہ مہدی اولاد نے مردوں کے شاٹ پٹ ایف 11 مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پیرا تیراکی میں ابوالفضل ظریف نے مردوں کے 50 میٹر فری اسٹائل ایس 9 اور شاہین ایزدیار نے مردوں کے 100 میٹر فری اسٹائل ایس 10 مقابلے میں چاندی کے تمغے جیتے۔
دیگر چاندی کے تمغے پیرا شوٹنگ میں ایس جوانمردی، پیرا سائیکلنگ میں بی فرزاد، پیرا تائیکوانڈو میں زیڈ رحیمی، خواتین کے جیولین تھرو مقابلوں میں ایم تورانی اور زیڈ مرادی، خواتین کی 200 میٹر ٹی 12 دوڑ میں ایچ صفارزادہ، مردوں کی لانگ جمپ ٹی 37/ٹی 38 میں اے اولفت نیا اور خواتین کے کلب تھرو ایف 32/ایف 51 مقابلے میں پی حبیبی نے حاصل کیے۔
ایرانی کھلاڑیوں نے پیرا تیراکی میں اے مطلبی فشراکی اور اے کریمی جہان کے ذریعے کانسی کے تمغے حاصل کیے، جبکہ پیرا سائیکلنگ کے مردوں کے بی 1000 میٹر ٹائم ٹرائل مقابلے میں ایم دلیر نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ پیرا ایتھلیٹکس میں اے ہمایمی، ایف سہرابی تبار، ایچ متقیان اور آر حاتمی شولی نے کانسی کے تمغے حاصل کیے۔
پیرا ٹیبل ٹینس میں ایچ جانفشان، پیرا جوڈو میں ایم برچلو اور ایم غلام شفیعیہ، جبکہ پیرا تائیکوانڈو میں ایم حسن پور، ایم عبداللہ پور دروئی، ایس صادقیان پور اور پی ایم تورانی نے کانسی کے تمغے جیتے۔ ایرانی کھلاڑی ایم بختیار نے مردوں کے پیرا پاور لفٹنگ مقابلے کی 72 کلوگرام تک وزن کیٹیگری میں بھی کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
ایشین پیرا گیمز کا پانچواں ایڈیشن 18 سے 24 اکتوبر تک جاپان کے شہر آئچی ناگویا میں جاری ہے، جس میں ایشیا بھر سے کھلاڑی شریک ہیں۔ ایران نے ان مقابلوں میں گزشتہ ایڈیشن میں حاصل کی گئی دوسری پوزیشن برقرار رکھنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ 2023 میں چین کے شہر ہانگژو میں منعقدہ گزشتہ ایڈیشن میں ایران نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔
اس بار ایرانی دستے میں 166 کھلاڑی شامل ہیں، جو 15 مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔
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