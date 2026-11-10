مہر خبررساں ایجنسی نے العربی کے حوالے سے بتایا ہے کہ قطر کی وزارت خارجہ کے میڈیا اور مواصلات کے ڈائریکٹر ابراہیم سلطان الہاشمی نے کہا کہ ثالثی کی کوششیں بدستور جاری ہیں اور بحران کے فریقین کی جانب سے مثبت ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ ہم فی الحال کسی معاہدے کے قریب ہونے یا اس تک پہنچنے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اور سفارتی کوششوں کے تسلسل پر زور دیتے ہیں۔ جب تک حتمی معاہدے کے بنیادی نکات طے نہیں ہو جاتے، ہم دو روزہ تجویز یا مذاکرات کی تفصیلات پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔
انہوں نے کہا کہ موسم سرما کی آمد اور آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش کے باعث واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری بحران کے اخراجات دوگنا ہو جائیں گے۔ موسم سرما قریب آنے کے ساتھ آبنائے ہرمز کی بندش جاری رہنے سے دنیا کے ممالک، بالخصوص کمزور اور متاثرہ ممالک کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز کی بندش توانائی کے بحران کو مزید شدت بخشے گی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس آبی گزرگاہ سے بحری آمدورفت کی آزادی بحال کی جائے۔ ہم واشنگٹن اور تہران کے درمیان بحران سے متعلق غیر یقینی صورت حال ختم کرنے کے لیے مسلسل اور انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا اجلاس مثبت رہا اور اس میں مذاکرات میں پیش رفت اور اختلافات کم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔
قطر کی وزارت خارجہ کے میڈیا اور مواصلات کے ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ تہران کے دورے کے بعد علاقائی مذاکرات ہوئے، جن کا نتیجہ بالآخر قطر کے وزیراعظم کے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے مذاکرات کی صورت میں سامنے آیا۔ ثالثی کی کوششیں جاری ہیں اور امریکی و ایرانی دونوں فریقوں کی جانب سے سفارتی حل کے حوالے سے مثبت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ قطر مذاکرات کے راستے کی حمایت کرتا ہے اور ایران سے متعلق ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کر رہا ہے، جس کے ذریعے خطے میں سلامتی اور استحکام قائم ہو سکے۔ حالات خواہ کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، ہم پُرامن حل کے لیے ہر ممکن راستہ کھلا رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے یمن کی جنگ کے حوالے سے بھی اپنا مؤقف بیان کیا اور سعودی عرب کی حمایت کی۔
آپ کا تبصرہ