مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر جنرل سید مجید موسوی نے میجر جنرل عبداللہی کی موجودگی میں اس فورس کے نئے میزائل شہر کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس فورس کے کمانڈروں کی وراثت کا ذکر کیا اور کہا کہ فضائیہ کے قابلِ قدر کمانڈروں کی چھوڑی ہوئی صلاحیتیں آج ہمارے لیے ایک مضبوط اور قابلِ اعتماد دفاعی وسیلہ ہیں، جن کے ذریعے ہم اپنے معزز عوام کی حفاظت اور دشمنوں کے مقابلے میں مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی ہدایات اور منشا کی پیروی کر سکتے ہیں۔
سردار موسوی نے مزید کہا کہ آج ہم خطے اور خطے سے ماوراء ہر قسم کے خطرے کا قابلِ قبول اور قابلِ اعتماد انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ دشمنوں کو ملک کی طرف بری نظر نہیں رکھنی چاہیے، مزید کہا کہ ہم ان عظیم عوام کے سہارے، جو آج معجزانہ طور پر میدان میں آ چکے ہیں اور گزشتہ نو ماہ سے زائد عرصے کے دوران میدانوں اور سڑکوں پر اپنی قابلِ قدر موجودگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان شاء الله دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت، استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے اور انہیں کسی بھی غلطی اور خطا سے باز رکھیں گے۔
سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر نے مزید کہا کہ البتہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم خطے اور خطے سے باہر ان کی تمام صلاحیتوں کو اپنی آتشیں کارروائیوں کا نشانہ بنائیں گے اور دشمن کے لیے شکست اور ہزیمت کے سوا کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے۔
سردار موسوی نے اس فورس کے اہلکاروں کی مسلسل جنگی تیاریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے تمام محاذوں پر فضائیہ کے اہلکار، گزشتہ دو جنگوں کی طرح، نظام کے دفاع کے لیے میدان میں موجود رہیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان شاء الله، مواقع پیدا کرنے اور تیاریوں کے ہر مرحلے کے اختتام پر آپ کو فضائیہ کی جنگی تنظیم میں نئی مصنوعات، ہتھیاروں اور سازوسامان کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا۔
آپ کا تبصرہ