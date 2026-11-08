مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر کے مشیر اور ایرو اسپیس نیشنل پارک کے انچارج بریگیڈیئر جنرل علی بلالی نے کہا ہے کہ ایران کی دفاعی صنعت کے ماہرین امریکہ سے حاصل کیے گئے فوجی سازوسامان کی ریورس انجینئرنگ میں مصروف ہیں۔
انہوں نے مسلح افواج کی دفاعی صلاحیتوں کی ترقی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کے حاصل کردہ سازوسامان اور ٹیکنالوجی کی ریورس انجینئرنگ کا عمل شہید حسن طہرانی مقدم کے دور سے دفاعی صنعت کے ایجنڈے میں شامل رہا ہے اور آج بھی جاری ہے۔
جنرل بلالی کے مطابق، دشمن سے متعدد فوجی سازوسامان حاصل کیے گئے ہیں، جن کا اس وقت ملکی دفاعی صنعت سے وابستہ ماہرین اور نوجوان پیشہ ور افراد جائزہ لے رہے ہیں اور ان کی ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا بنیادی مقصد ملک کی موجودہ صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرتے ہوئے دفاعی صنعت کے تکنیکی علم اور استعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ ان کے بقول، ایرانی نوجوان ماہرین مقامی ٹیکنالوجی کی تیاری اور دفاعی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ایرو اسپیس نیشنل پارک کے ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پارک نے 2020 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا اور یہاں مسلح افواج کی کامیابیوں کو پانچ شعبوں میں پیش کیا گیا ہے، جن میں میزائل، ڈرون، فضائی آپریشنز، فضائی دفاع اور خلائی ٹیکنالوجی شامل ہیں۔
جنرل بلالی نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی حکام کے بے بنیاد بیانات پروپیگنڈے اور نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں۔ دشمن ان دعوؤں کے ذریعے عوام کے حوصلے پست کرنے اور عوام و حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ قومی اتحاد بیرونی خطرات کے مقابلے میں ملک کی سب سے اہم دفاعی ڈھال ہے۔
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