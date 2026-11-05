یمن پر سعودی جارحیت جاری؛ جنگی طیاروں کا کسانوں اور امدادی کارکنوں پر حملہ

مہر خبررساں ایجنسی نے خبررساں ایجنسی سبأ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صوبۂ صعدہ کے علاقے سحار میں سعودی جنگی طیاروں کے کسانوں اور امدادی کارکنوں پر حملے کے نتیجے میں کم از کم سات افراد شہید ہو گئے، جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، سعودی جنگی طیارے پہلے حملے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر واپس آئے اور امدادی کارکنوں کو زخمیوں اور متاثرین تک امداد پہنچانے سے روک دیا۔
اس سے قبل یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے اعلان کیا تھا کہ کشیدگی میں اضافے کے آغاز سے اب تک یمن کے خلاف سعودی عرب کے فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد 4032 ہو چکی ہے۔
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