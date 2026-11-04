مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر انقلابِ اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای نے عالمی استکبار کے خلاف جدوجہد کے قومی دن 13 آبان کی مناسبت سے ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔
پیغام کا متن حسبِ ذیل ہے:
بسم الله الرحمٰن الرحیم
آج عالمی استکبار کے خلاف جدوجہد کا قومی دن ہے۔ یہ وہ دن بھی ہے جس میں باطل کے محاذ کے مقابلے میں حق کے محاذ کی صف آرائی اور ظالموں کے محاذ کے مقابلے میں مظلوموں کے محاذ کی صف آرائی کے کئی اہم موڑ یکجا ہو گئے ہیں۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سال 13 آبان (4 نومبر) کو ایرانی قوم، مجرم امریکا کے حوالے سے اپنا فریضہ گزشتہ ہر سال کی نسبت زیادہ واضح اور شفاف طور پر جانتی ہے۔ تاہم، امریکا کی بڑھتی ہوئی دشمنی اور اس کے مقابلے میں ایرانی قوم کی مضبوط صف آرائی کی وجوہات، اسباب اور اہم موڑوں کا جائزہ لینا مستقبل کے لیے مشعلِ راہ ہے۔
ایرانی قوم کے خلاف امریکی ظلم کا نقطۂ آغاز سات عشروں سے زیادہ پرانا ہے، جب اس نے قومی وسائل اور سرمایوں، بالخصوص تیل کی لوٹ مار جاری رکھنے کے لیے 19 اگست 1953ء کی بغاوت کروائی۔ اس کے بعد سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک کا زمانہ وہ دور تھا جب امریکی حکمرانوں نے ایرانی قوم کے اثاثے لوٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس راہ میں انھوں نے ساواک کی تشکیل اور معاشرے پر سخت پولیسیا ماحول مسلط کرکے اُس وقت کی ظالم حکومت کے ہاتھ ہر قسم کی احتجاجی تحریک کو کچلنے کے لیے مزید کھول دیے۔ اسلامی انقلاب کی شاندار کامیابی سے بالکل پہلے بھی انھوں نے اپنی کٹھ پتلی حکومت کو بچانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے۔
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی ان کے معاندانہ اقدامات کی ایک طویل فہرست پیش کی جا سکتی ہے، جس میں علیحدگی پسند گروہوں، باغیوں اور ان کور دل منافقین کی حمایت شامل ہے جو سائنسی، سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ بڑی تعداد میں عام لوگوں کو بھی بے رحمی سے شہید کر رہے تھے۔ اس فہرست میں پہلی مسلط کردہ جنگ میں بعث پارٹی کی براہِ راست اور ہمہ گیر پشت پناہی، مسافر بردار طیارے کے مسافروں کا قتلِ عام، ہمہ گیر، طویل المدت اور سخت اقتصادی پابندیاں، متعدد فتنوں اور فسادات کی منصوبہ بندی اور ان کی حمایت، ہتھیاروں کی فراہمی، ایران کے قومی اور امتِ مسلمہ کے ہیرو جنرل قاسم سلیمانی کا قتل، مختلف ممالک میں ایرانی قوم کے اموال اور اثاثوں کی چوری، نیز دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگوں میں براہِ راست فوجی جارحیت اور بڑی تعداد میں ایرانی ماہرین، سائنس دانوں، کمانڈروں اور مظلوم عوام کو شہید کرنا شامل ہے۔ ان شہداء میں نومولود اور کم سن بچوں سے لے کر بزرگ اور عمر رسیدہ افراد تک شامل تھے، جن میں سرفہرست رہبر انقلاب اسلامی قدس سرہ تھے۔
ان تمام مراحل میں امریکا کے مستکبر حکمران اور ان کے پٹھو ہمیشہ ایران پر اپنا تسلط جمانے اور اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے درپے رہے ہیں۔ اس منہ زوری کی تازہ ترین کوششوں میں انھوں نے بین الاقوامی آداب اور جھوٹی و فریب کارانہ ظاہری روایات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے اور بڑی ڈھٹائی سے ایران کو تقسیم کرنے، قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے، نظام کا شیرازہ بکھیرنے اور ایران کے اصیل و قدیم تمدن کو مٹانے کے درپے ہیں۔ البتہ، ہر مرحلے پر انھیں زمینی حقائق کی مضبوط دیوار اور غیور ایرانی قوم کے عزم و ارادے کی مضبوط چٹانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے غلط اندازوں اور سامراجی وہم کا نتیجہ بھاری اخراجات کی صورت میں امریکی عوام اور امریکا کی کٹھ پتلی حکومتوں کے کندھوں پر پڑا ہے۔
ایران کی مسلمان قوم کے ساتھ امریکا کی دیرینہ دشمنی اور اس دشمن کے مقابلے میں تمام ایرانیوں کی غیورانہ مزاحمت کی داستان اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اب صرف 4 نومبر ہی نہیں، بلکہ ہر دن اور ہر گھڑی بڑے شیطان کے خلاف استقامت اور جدوجہد کا دن بن چکی ہے۔ آج خلیج فارس، بالخصوص آبنائے ہرمز کے محاذ نے جس طرح امریکا کے ناقابلِ شکست ہونے کی داستان پر خطِ بطلان کھینچ دیا ہے، اسی طرح ان حکومتوں کی کمزوری اور عاجزی کو بھی ظاہر کر دیا ہے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی اور طاقت پر بھروسا کرتی ہیں۔ اس نے اپنی کٹھ پتلی حکومتوں کے دفاع میں بڑی طاقتوں کی بے وفائی اور عاجزی کو بھی آشکار کر دیا ہے۔
آبنائے ہرمز پر ایران کا انتظامی کنٹرول اور خطے کے ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ، اگرچہ تیسری مسلط کردہ جنگ میں امریکا کی جارحیت اور جرائم کا ایک ردِعمل تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے علاقائی سطح پر سامراج کے خلاف ایک جہادِ ابتدائی بھی کہا جا سکتا ہے، جو جارحیتوں کے دوبارہ ارتکاب کی صورت میں کہیں وسیع تر پہلو اختیار کر لے گا۔ قوت و اقتدار کی یہ نشانی، حق کے محاذ کے مختلف مورچوں کے اتحاد اور فلسطین و لبنان سے لے کر عراق اور یمن تک مزاحمتی محاذ کی دانش مندانہ، پرعزم اور شجاعانہ سرگرمیوں کے ساتھ مل کر حق کے محاذ کا پرچم بلند ہونے اور نئے عالمی نظام کی راہ ہموار ہونے کی روشن اور امید افزا نوید ہے۔ کیونکہ جب بھی حق کے محاذ میں توکل، استقامت اور قربانی کا جذبہ ہوگا تو باطل کا محاذ، چاہے اس میں کتنی ہی طاقت و توانائی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہو، اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اس کا حتمی انجام پسپائی اور شکست ہے، جیسا کہ ارشادِ الٰہی ہے: **إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا** (بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔)
بحمد اللہ، ایرانی قوم نے خالص محمدی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اسلامی انقلاب کے معارف اور اپنے حکیم رہبروں، خمینی کبیر اور خامنہ ای شہید، اعلیٰ اللہ مقامہما کے مکتب سے بڑے درس اچھی طرح سیکھ لیے ہیں اور روز بروز الٰہی وعدوں کے پورا ہونے کے ساتھ اس راہ کی حقانیت پر اس کا ایمان مزید گہرا ہو گیا ہے۔ آج سامراجیوں کی اپنی پیدا کردہ رسوائی کے نتیجے میں امریکا کی روبہ زوال طاقت اور تسلط، فوجی ہارڈ پاور اور بین الاقوامی سافٹ پاور، دونوں میدانوں میں ناقابلِ واپسی زوال سے دوچار ہو چکے ہیں اور اس کا شیرازہ بکھرنے کا عمل تیز تر ہو گیا ہے۔
اگر اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنھیں تسلط پسندانہ نظام میں رویے کی تبدیلی یا جماعتی اور سیاسی دھڑوں کی تبدیلی سے کوئی امید ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکا کو مراعات دے کر اسے ایرانی قوم سے دشمنی سے روکا جا سکتا ہے، تو وہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ یہ باطل تصور ان عظیم فتوحات کی ناشکری ہے جو ایران کی مسلمان قوم نے توکل، استقامت اور مجاہدت کے سائے میں حاصل کی ہیں۔ بڑے شیطان کی خواہش ایرانی قوم کا غیر مشروط سرنڈر ہے اور تسلط پسند دشمن کے سامنے ذرہ برابر بھی جھکاؤ اس عظیم سرمائے کو ضائع کر دے گا جو شہداء کے خون کی برکت اور قوم کی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ یہ چیز سامراجی دشمن کو مزید مراعات کے مطالبے اور آئندہ جنگوں اور جارحانہ اقدامات کے لیے زیادہ جری بنا دے گی۔
مکمل ڈیٹرنس کی پوزیشن تک پہنچنے کا واحد راستہ ہمہ گیر پیشرفت کی راہ میں ’’مضبوط سے مضبوط تر ایران‘‘ کی اسٹریٹجی کو جاری رکھنا ہے۔ اس راستے میں یکجہتی، اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کامیابی کا بنیادی عنصر ہیں، جنھیں ہر فرد اور حکام کے انفرادی و اجتماعی قول و فعل پر حاوی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جس طرح عوام کی جانب سے حکام کی حمایت ضروری ہے، اسی طرح حکام کی جانب سے عوام کی دوہری اور جہادی خدمت کو بڑھانا اور جاری رکھنا، عوام کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کرنا، ان کے معاشی حالات، آسودگی، مادی و روحانی پیشرفت، عزت اور خودمختاری کو یقینی بنانا بھی اہم ہے۔
عظیم ایران کے روشن اور شاندار مستقبل کی تعمیر میں پیش پیش رہنے والا طبقہ ہمارے نوجوان اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں، جنھیں ’’مایوسی، ناامیدی اور نہیں ہو سکتا‘‘ کے تاریک اڈے پر قبضہ کرکے اسے مسمار کرنے اور ’’امید اور ہم کر سکتے ہیں‘‘ کے روشن گھر کو کھولنے کی مسلسل کوشش میں رہنا چاہیے۔ اس مشن کے لیے غیر معمولی پختگی، علم، تقویٰ، مہارت، اخلاق، عزم اور غیر معمولی کوشش کے ہتھیاروں سے لیس ہونا اور بلند اہداف کے حصول کے لیے ’’ہم عہد‘‘ ہونا ضروری ہے۔
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور ہمارے سرور و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دعا کے طفیل ایرانی قوم جلد از جلد کامیابی، سعادت اور ہمہ گیر پیشرفت حاصل کرے گی اور بڑے شیطان کے تسلط کے مزید اور تیز تر زوال کے اسباب فراہم ہوں گے۔
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا (وہ لوگ تو اس روز کو بہت دور سمجھتے ہیں، مگر ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ سورۂ معارج، آیات 6 اور 7)
سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای
4 نومبر 2026ء
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