مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، 4 نومبر کو قومی یوم طلباء کے موقع پر ایران بھر کے 900 سے زائد شہروں اور قصبوں میں عالمی استکبار کے خلاف مظاہرے اور احتجاجی ریلیاں نکالی جارہی ہیں۔ تہران میں مرکزی ریلی صبح 9 بجے فلسطین اسکوائر سے امریکی سفارت خانے کے سامنے تک، طالقانی اسٹریٹ پر منعقد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریلی کے راستے میں طلبہ اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے مختلف اسٹالز اور موکب بھی قائم کیے جائیں گے۔
گزشتہ رات 8 بجے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں واقع ہمارے شہید امام کے روضۂ مبارک کے جوار سے عالمی استکبار کے خلاف جدوجہد کے عزم کی یاد میں بجنے والی گھنٹی کی آواز ملک کے مختلف شہروں اور مقامات تک گونج اٹھی۔
اس سال 4 نومبر، جسے یومِ طلباء بھی کہا جاتا ہے، میناب کے شجرہ طیبہ اسکول کے شہید طلبہ کی یاد اور نام سے ایک مختلف معنویت اختیار کر گیا ہے۔ اس سال 4 نومبر صرف یومِ طلبہ کی یاد نہیں دلاتا بلکہ ان بچوں کی یاد بھی تازہ کرتا ہے جو رنگ برنگے بستوں، نئی کتابوں اور بچپن کے بے شمار خوابوں کے ساتھ اسکول گئے، لیکن پھر کبھی واپس نہیں لوٹے۔
اسی لیے اس سال 4 نومبر کے موقع پر ان خالی تعلیمی نشستوں کا ذکر ضروری ہے جن پر ان کے مالک بچے کبھی دوبارہ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ ان نامکمل املا، ان مشقوں جن کے بارے میں اب کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان معصومانہ خوابوں کو یاد کرنا ضروری ہے جو میناب کے شجرہ طیبہ اسکول کے شہید طلبہ اپنے ساتھ لے گئے۔
یہ طلبہ 28 فروری کو صہیونی امریکی دشمنوں کی جانب سے اسکول پر کیے گئے حملے میں شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک ہی لمحے میں ان بچوں کی خوابوں، دوستیوں، شرارتوں اور امیدوں سے بھری دنیا خاکستر ہوگئی۔
4 نومبر کی ریلیوں سے قبل رشت شہر کا ماحول
ویڈیو میں رشت شہر کے میدانِ فرہنگ میں 4 نومبر کی ریلی شروع ہونے سے قبل کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔
موسمِ خزاں کی بارش میں مشہد کی یوم طلباء کی ریلی
مشہد میں 4 نومبر کی ریلی کے ساتھ ہی مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد خزاں کی بارش کے دوران سڑکوں پر نکل آئے۔ عالمی استکبار کے خلاف ان کے نعروں کا جوش بارش کے خوشگوار مناظر کے ساتھ گھل مل گیا۔
شیراز میں یوم طلباء کی ریلی کا آغاز
آج صبح شیراز کے میدانِ شہداء سے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، طلبہ اور خاندانوں کی شرکت کے ساتھ یوم اللہ کی ریلی شروع ہوئی اور شرکاء نے مقررہ راستے پر اپنی پیش قدمی کا آغاز کیا۔
یوم طلباء کی ریلی سے قبل اہواز کا ماحول
اس ویڈیو میں اہواز شہر میں یوم طلباء کی ریلی شروع ہونے سے قبل مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور طلبہ کی پُرجوش موجودگی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔
ایلام میں یوم طلباء ریلی سے قبل عوامی جوش و خروش
ایلام شہر میں یوم طلباء کی ریلی شروع ہونے سے قبل شہریوں کی شرکت اور جوش و خروش کے مناظر پر مشتمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔
ریلی سے قبل سمنان کا ماحول
سمنان صوبے میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، طلبہ اور یونیورسٹی کے طالب علموں کی شرکت کے ساتھ یوم اللہ کی ریلی شروع ہو رہی ہے، جس کے ذریعے اتحاد اور استکبار کے خلاف جدوجہد کے عزم کا ایک اور مظاہرہ کیا جائے گا۔
اتحاد بین المسلمین کے دارالحکومت زاہدان میں یوم طلباء کی ریلی کا آغاز
زاہدان شہر کے عوام نے اس شہر کی تاریخ میں ایک نئی یادگار رقم کرنے کے لیے یوم طلباء کی ریلی کا آغاز کر دیا۔
یوم طلباء عالمی استکبار کے خلاف جدوجہد کی تاریخ کے تین اہم واقعات کی علامت ہے
مہر کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق، صوبہ کہگیلویہ و بویر احمد کے گورنر نے کہا ہے کہ 4 نومبر اسلامی جمہوریہ ایران کی تاریخ میں عالمی استکبار کے خلاف جدوجہد کے تین اہم واقعات کی علامت ہے۔
یداللہ رحمانی نے بدھ کی صبح یاسوج کے ہجرت گرلز پرائمری اسکول میں یوم طلباء کی یادگاری تقریب اور استکبار مخالف جدوجہد کی گھنٹی بجانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کے شہداء، 12 روزہ جنگ کے شہداء، رمضان جنگ کے شہداء، شہید رہنما اور بالخصوص 4 نومبر کے شہید طلبہ کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے رہبر معظم کے لیے صحت و سلامتی اور طویل عمر اور قومی اتحاد کی حکومت کے لیے کامیابی کی دعا بھی کی۔
یاسوج کے عوام یوم طلباء کی ریلی میں بھرپور شرکت کے لیے تیار
یاسوج کے عوام چند ہی لمحوں میں یوم اللہ کی ریلی میں پُرجوش اور متحدہ شرکت کے ساتھ اس تاریخی دن کی یاد منائیں گے اور شہید رہبرِ امت اور میناب کے مظلوم شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کریں گے۔
مازندران کے اسکولوں میں استکبار مخالف جدوجہد کی گھنٹی بجا دی گئی
مہر کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق، یوم اللہ 4 نومبر، عالمی استکبار کے خلاف قومی جدوجہد کے دن اور یومِ طلبہ کے موقع پر مازندران کے اسکولوں میں استکبار مخالف جدوجہد کی گھنٹی بجانے کی تقریبات منعقد کی گئیں۔
یوم طلباء کی آمد کے ساتھ ہی مازندران کے طلبہ نے اس دن کی یاد میں منعقدہ پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے ایک بار پھر آزادی، استکبار کے خلاف جدوجہد، بصیرت اور تسلط پسند طاقتوں کی بالادستی کے مطالبات کے مقابلے میں استقامت کی اہمیت پر زور دیا۔
اسی سلسلے میں بدھ کی صبح صوبے کے مختلف اسکولوں میں استکبار مخالف جدوجہد کی گھنٹی بجانے کی تقریب منعقد ہوئی۔
اس تقریب میں طلبہ نے یومِ طلبہ منانے کے ساتھ اسلامی انقلاب کے مقاصد اور آزادی پسندی، ایثار اور مزاحمت جیسی اقدار سے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا۔
مازندران صوبے میں 5 لاکھ 30 ہزار سے زائد طلبہ زیرِ تعلیم ہیں، جس کے باعث یہ ملک کے ان صوبوں میں شمار ہوتا ہے جہاں طلبہ کی قابلِ ذکر تعداد موجود ہے۔
یاسوج میں استکبار مخالف جدوجہد کی گھنٹی بجا دی گئی
بدھ کی صبح صوبہ کہگیلویہ و بویر احمد کے حکام کی موجودگی میں یومِ طلبہ کے موقع پر یاسوج کے ہجرت گرلز اسکول میں استکبار مخالف جدوجہد کی گھنٹی بجائی گئی۔
مشہد 27 گمنام شہداء کے جسدِ خاکی کی میزبانی کرے گا
قومی یومِ استکبار مخالف جدوجہد کے موقع پر مشہد الرضا کے عوام ایک ساتھ 27 گمنام شہداء کے جسدِ خاکی کی میزبانی بھی کریں گے، جنہوں نے دفاعِ مقدس کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔
بوشہر میں یوم طلباء کی ریلی کا آغاز
بوشہر میں 4 نومبر کی ریلی کچھ دیر قبل مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت کے ساتھ شروع ہوگئی۔
ریلی سے قبل شیراز کے میدانِ شہداء کا ماحول
یوم اللہ کی ریلی شروع ہونے سے کچھ دیر قبل شیراز کے میدانِ شہداء میں شہریوں، طلبہ اور خاندانوں کی بتدریج آمد سے ایک خاص ماحول پیدا ہو گیا اور یہ مقام تقریب کے انعقاد کے لیے تیار ہو گیا۔
زاہدان کی آزادی اسٹریٹ؛ یوم طلباء کی ریلی سے قبل کے مناظر
زاہدان شہر کے عوام نے 4 نومبر کی ریلی شروع ہونے سے کئی گھنٹے قبل ہی آزادی اسٹریٹ میں جمع ہونا شروع کر دیا اور پُرجوش انداز میں اپنی موجودگی کا اظہار کیا۔
اصفہان میں یوم اللہ 4 نومبر کی ریلی کا آغاز
مہر نیوز کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق، یوم اللہ کی ریلی آج بدھ کی صبح 9 بجے اصفہان کے امام خمینی اسکوائر سے مرکزی نعرے ’’شہداء سے عہد؛ نہ سمجھوتہ، نہ تسلیم، استکبار کے خلاف جدوجہد‘‘ کے ساتھ شروع ہوئی۔
یہ تقریب امام خمینی اسکوائر اصفہان میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، بالخصوص طلبہ کی وسیع شرکت کے ساتھ جاری ہے۔
ریلی سے قبل بوشہر کا ماحول
4 نومبر کی ریلی شروع ہونے سے کچھ دیر قبل مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بوشہر کے میدانِ قدس پہنچ گئے۔
بڑی ریلی سے قبل اصفہان کا ماحول
اصفہان شہر میں میدانِ نقشِ جہاں کے اطراف 4 نومبر کی بڑی ریلی شروع ہونے سے قبل کے مناظر دیکھیے۔
ایرانشہر میں یوم طلباء کی ریلی کا آغاز
ایرانشہر میں عوام کی وسیع شرکت کے ساتھ یوم طلباء کی ریلی شروع ہو گئی۔
مہر کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق، ایرانشہر میں عوام اور طلبہ کی پُرجوش شرکت کے ساتھ ریلی کا آغاز ہوا۔
اس ریلی میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے فارسی اور بلوچ شہریوں، شیعہ و اہل سنت علماء اور حکام نے شرکت کی۔
ایرانشہر ایرانی بلوچستان کا مرکزی شہر ہے اور صوبہ سیستان و بلوچستان کے مرکز سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
قزوین میں یوم طلباء کی ریلی اور ’’جان فدا‘‘ مشق کی تیاریاں
قزوین میں یوم اللہ کی ریلی اور بڑے پیمانے پر ’’جان فدا‘‘ مشق کے انعقاد کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں شہری کچھ دیر قبل تقریب کے مقام پر پہنچ گئے۔
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