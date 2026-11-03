مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خطوط کے متن مندرجہ ذیل ہیں۔
طالب علم کے خط کا متن درج ذیل ہے:
بسم الله الرحمٰن الرحیم
السلام علیکم آقا!
میرا نام علیرضا بخشی ہے۔
میری عمر دس سال ہے اور میں تہران میں رہتا ہوں۔
سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ میرا خط آپ تک پہنچے گا یا نہیں۔
کاش! ایسا ممکن ہوتا کہ میں آپ سے بالمشافہ ملاقات کرکے بات کر سکتا۔
سچ تو یہ ہے کہ ہم آپ کی ہدایات کی وجہ سے آپ کے بہت احسان مند ہیں۔
یہ رقم بھی آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اسلام کے مجاہدین کی مدد کے لیے ہے۔
آپ سے ملاقات کا خواہش مند، علیرضا بخشی ایرج
آپ کی سالگرہ مبارکباد دیر سے قبول کیجئے۔
14 ستمبر، 2026ء
رہبرِ انقلابِ اسلامی کے جوابی خط کا متن درج ذیل ہے:
بسم الله الرحمٰن الرحیم
میرے عزیز دوست جناب علیرضا بخشی!
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
آپ کی محبت بھری توجہ کا شکریہ۔
البتہ اس حقیر بندے کی سالگرہ ماہِ اسفند میں ہوتی ہے۔
جواباً، میں بھی آپ کی اعلیٰ ظرفی کے مقابلے میں اپنی طرف سے ایک معمولی سا تحفہ پیش کرتا ہوں۔
میرا سلام اپنے اہلِ خانہ تک پہنچا دیجیے۔
سید مجتبیٰ خامنہ ای
11 اکتوبر، 2026ء
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