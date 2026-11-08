مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران نے کہا ہے کہ ایرانی انٹیلی جنس فورسز مذکورہ امریکی یونٹ کی کارروائیوں کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اس ٹاسک فورس کو مغربی ایشیا میں بڑی تعداد میں یک طرفہ حملوں کے لیے استعمال ہونے والے ایل یو سی اے ایس (LUCAS) ڈرونز کی تعیناتی اور استعمال کے مقصد سے تشکیل دیا گیا ہے۔
ایل یو سی اے ایس ڈرون کم لاگت والے امریکی ساختہ نظام ہیں، جنہیں ایران کے شاہد 136 ڈرون کی طرز پر تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ ان ڈرونز کی بڑی تعداد کے ذریعے اپنی ڈرون حملوں کی صلاحیت بڑھانے اور ایران کے فضائی دفاعی نظام پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
سپاہ پاسداران کے مطابق، اس کے ایرو اسپیس فورس کے الیکٹرانک وارفیئر یونٹ اور فضائی دفاعی دستوں نے جدید ترین شناخت، نگرانی اور ڈرون شکن نظاموں کی مدد سے مذکورہ یونٹ کی سرگرمیوں کا سراغ لگایا ہے اور اس کی دشمنانہ کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ان ڈرونز کے عملی طریقہ کار، ساخت اور ان کے داغے جانے کے مقامات کے بارے میں انٹیلی جنس معلومات اور تکنیکی مطالعات کا سلسلہ جاری ہے۔ پرواز کے طریقوں میں تبدیلی، اضافی گولہ بارود نصب کرنے یا مختلف پلیٹ فارمز سے ڈرون داغنے کی حکمت عملی بھی انہیں ایران کے دفاعی اقدامات سے محفوظ نہیں بنا سکتی۔
سپاہ پاسداران نے مزید کہا کہ ان حملہ آور نظاموں کی پرواز کے ابتدائی مقامات اور ان کی تعیناتی سے متعلق تنصیبات کا دفاعی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
بیان کے آخر میں تاکید کی گئی ہے کہ ایران کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کی ذمہ داری اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں، کمانڈروں، کارروائی میں ملوث عناصر اور انہیں پناہ دینے والے ممالک پر عائد ہوگی۔
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