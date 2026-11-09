مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں، یمن کی قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت کے حوالے سے ملک کے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یمن کی قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر جارحیت کا تسلسل اور اس ملک کا اقتصادی اور فضائی محاصرہ بین الاقوامی قانون اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔
ایرانی وزارتِ خارجہ نے اس بیان میں شہری بنیادی ڈھانچے اور غیر فوجی علاقوں پر فضائی حملوں کی شدید مذمت کی، جن میں ۶ نومبر کو یمن کے صوبۂ تعز کے علاقے الوازعیہ میں الحضارہ کے عوامی بازار پر فضائی حملہ شامل ہے، جس کے نتیجے میں ۳۳ بے گناہ خواتین، بشمول ۱۳ بچے شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے۔
اس بیان میں صوبۂ صنعاء کے مشرق میں بنی حشیش کے شہرستان کے گاؤں الشریہ پر فضائی حملے کا بھی ذکر ہے، جس میں ۳۳ افراد، بشمول متعدد خواتین اور بچے، شہید ہوئے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارتِ خارجہ نے یمن کے المسیرہ نیٹ ورک کی میڈیا ٹیم کے ارکان کو خبری سرگرمی کے دوران نشانہ بنانے کی بھی مذمت کی اور زور دیا کہ یہ حملے نہ صرف اقوامِ متحدہ کے منشور کی دفعہ ۲ کی شق ۴ کے صریحاً منافی ہیں، بلکہ انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی اور جنگی جرم کا مصداق شمار ہوتے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان تنازع کو جلد از جلد فریقین کے مابین مذاکرات اور ان کے طے شدہ روڈ میپ کی بنیاد پر ختم ہونا چاہیے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارتِ خارجہ نے فوجی حملوں کی فوری بندش، محاصرے کے مکمل خاتمے اور یمنی عوام کے حقِ خود ارادیت کے احترام کو اس عمل کے تحقق کے لازمی تقاضے قرار دیا۔
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