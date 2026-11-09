مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ نے وسط مدتی کانگریسی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ٹروتھ سوشل‘‘ پر ایک پیغام میں کہا کہ امریکہ نے حالیہ انتخابات کے نتائج کے ساتھ ایک بڑا قدم پیچھے کی طرف اٹھایا ہے۔
امریکی صدر نے انتخابی نتائج اور اپنی جماعت کے ارکان کی بدترین شکست پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ اسٹاک مارکیٹ، جس نے ان کے دورِ صدارت میں زبردست تیزی دیکھی تھی، ایک ہی دن میں ۳ ٹریلین ڈالر کے برابر نقصان اٹھا چکی ہے۔
ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ لیکن فکر نہ کریں، ہم پہلے سے زیادہ بڑے اور مضبوط ہو کر واپس آئیں گے۔
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