مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی تباہ کن شکست کے بعد ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں سے، نیز ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران، یہ سوال کیا ہے کہ آیا پیٹ ہیگستھ کو وزیرِ جنگ کے عہدے پر برقرار رہنا چاہیے یا نہیں؟
وائٹ ہاؤس کے بعض معاونین نے پیش گوئی کی ہے کہ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست کی ایک وجہ کا ذمہ دار امریکی دہشت گرد فوج کے مشرقِ وسطیٰ میں قائم نام نہاد سینٹکام (CENTCOM) کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر اور امریکی جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کو بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ان دونوں نے ایران کے خلاف جارحیت سے متعلق حکمتِ عملی وضع کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔
تاہم، دیگر ذرائع نے سی بی ایس کو بتایا ہے کہ امریکی صدر نے ابھی تک پیٹ ہیگستھ کی جگہ کسی دوسرے شخص کو تعینات کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔
سی بی ایس نے مزید کہا ہے کہ ڈیموکریٹس کانگریس کے انتخابات سے پہلے ہی پیٹ ہیگستھ سے پوچھ گچھ کی کوشش کر رہے تھے اور اب دونوں ایوانوں میں واضح اکثریت حاصل ہونے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی کوششوں میں تیزی آنے کا امکان ہے۔
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