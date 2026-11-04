مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبرِ انقلابِ اسلامی کے مشیر اور معاون ڈاکٹر محمد مخبر نے امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے نتائج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ مجرم ٹرمپ نے اپنی جماعت کو کامیاب کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسے اپنے ہی عوام نے زوردار طمانچہ رسید کیا۔ اس میدان میں حقیقی کامیابی ایران کو حاصل ہوئی، جس نے جنگ کے اخراجات امریکہ کے اندر منتقل کر دیے۔
ڈاکٹر مخبر نے مزید لکھا کہ ٹرمپ کی ناکام پالیسیوں کا تسلسل امریکہ کی باقی ماندہ ساکھ کو بھی، ہمارے شہداء کے خون اور ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ کے ہاتھوں خاک میں ملا دے گا۔
آپ کا تبصرہ