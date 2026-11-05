مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ویانا میں بین الاقوامی اداروں کے لیے ایران کے نمائندہ دفتر نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے حالیہ بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ان کے ایران کے حوالے سے دوہرے رویے پر تنقید کی ہے۔
ایرانی دفتر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ رافائل گروسی نے ایک بار پھر ایران کے 60 فیصد تک افزودہ یورینیم کے ذخائر پر تشویش ظاہر کی ہے، لیکن ایران کی پُرامن اور حفاظتی نگرانی کے نظام کے تحت کام کرنے والی جوہری تنصیبات پر غیرقانونی بمباری کے معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور، جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے منشور کی بنیادوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔
دفتر نے ایجنسی کی سابقہ رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گروسی بخوبی جانتے ہیں کہ ایجنسی نے ایران کے جوہری مواد کے ایک ایک گرام کا حساب رکھا ہے اور ان کی اپنی رپورٹوں میں بھی اس مواد کے کسی ایک گرام کے انحراف کی نشاندہی نہیں کی گئی۔
بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں یورینیم کی افزودگی کی سطح کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی فرضی حد مقرر کرے۔
ایرانی دفتر نے گروسی کے دوہرے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا بھر میں، حتیٰ کہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے والے ممالک میں بھی، ہتھیاروں کی سطح تک افزودہ جوہری مواد اور پلوٹونیم کے ذخائر کے بڑے پیمانے پر جمع ہونے پر تشویش کیوں ظاہر نہیں کرتے؟
واضح رہے کہ رافائل گروسی نے اس سے قبل کولمبیا کے ریڈیو کاراکول کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے پُرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے بعض تشویش ناک پہلوؤں کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران نے ایجنسی کو مطلوبہ شفافیت اور رسائی مکمل طور پر فراہم نہیں کی ہے۔
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