مہر خبررساں ایجنسی، دفاعی ڈیسک: آبنائے ہرمز میں دشمن سے تعلق رکھنے والی کشتی کی تباہی اور چار آئل ٹینکروں میں دھماکوں اور آگ لگنے کی اطلاعات نے اس اہم آبی گزرگاہ کی علاقائی سلامتی اور عالمی توانائی کی ترسیل میں اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا ہے۔ ایرانی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری افواج کے اعلانات کے مطابق، یہ واقعات بحری جہازوں کی جانب سے انتباہات نظرانداز کرنے کے بعد پیش آئے۔
انتباہ سے حادثات تک؛ آبنائے ہرمز کی تازہ صورت حال
آبنائے ہرمز ایک بار پھر خطے میں سکیورٹی کشیدگی کا اہم مرکز بن گئی ہے، جہاں جغرافیائی محلِ وقوع، فوجی طاقت اور اقتصادی مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
ایرانی فوج کی بحریہ کے شعبۂ تعلقات عامہ کے اعلان کے مطابق، دشمن سے تعلق رکھنے والی ایک بغیر پائلٹ کشتی کو آبنائے ہرمز کے مشرقی آپریشنل علاقے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اسی اعلان میں کہا گیا کہ دو خلاف ورزی کرنے والے آئل ٹینکرز نے اپنے نگرانی اور محل وقوع معلوم کرنے والے نظام بند کر رکھے تھے اور ممنوعہ و غیر محفوظ علاقوں میں نقل و حرکت کر رہے تھے۔ بعد ازاں یہ جہاز سمندری بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر متاثر ہوئے اور ان میں آگ لگ گئی۔
دوسری جانب، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے بھی گزشتہ شب اسی نوعیت کے واقعات کی اطلاع دی۔ جمعہ کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق، چوتھا آئل ٹینکر بھی ریڈیو کے ذریعے دی گئی وارننگ نظرانداز کرنے اور آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں غیر مجاز راستے سے گزرنے کی کوشش کے دوران دھماکے اور آگ کا شکار ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس ٹینکر میں 20 لاکھ بیرل سے زائد خام تیل موجود تھا۔
ایرانی مسلح افواج کے اعلانات میں جہازوں کے نیویگیشن اور محلِ وقوع معلوم کرنے والے نظام بند کرنا، انتباہات کو نظرانداز کرنا اور غیر محفوظ قرار دیے گئے راستوں میں داخل ہونا ان واقعات کی بنیادی وجوہات قرار دی گئی ہیں۔
آبنائے ہرمز؛ ایران کا جغرافیائی اثاثہ
حالیہ واقعات کی اہمیت اس وقت مزید واضح ہوتی ہے جب عالمی معیشت اور ایران کی دفاعی حکمتِ عملی میں آبنائے ہرمز کے مقام کو پیش نظر رکھا جائے۔ یہ آبی گزرگاہ دنیا میں توانائی کی ترسیل کے اہم ترین راستوں میں شمار ہوتی ہے اور خطے کے ممالک کا خام تیل اور پٹرولیم مصنوعات کا ایک بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اسی لیے یہاں بحری آمدورفت یا سکیورٹی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی توانائی منڈیوں، نقل و حمل کے اخراجات اور تیل استعمال کرنے والے ممالک کے اقتصادی فیصلوں کو متاثر کرسکتی ہے۔
ایران کا اس آبی گزرگاہ سے متصل ہونا اور فوج و سپاہ پاسداران کی بحری قوت کی موجودگی اسے بحری نقل و حرکت کی نگرانی اور قومی مفادات کے دفاع کی اہم صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں یہ جغرافیائی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔
واشنگٹن مغربی ایشیا میں اپنی موجودگی اور اثرورسوخ برقرار رکھنے کے لیے بحری آمدورفت اور تجارتی راستوں کی سلامتی پر زور دیتا ہے، جبکہ تہران خطے میں غیر ملکی فوجی موجودگی کو اپنی قومی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے ممکنہ خطرات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔
ایسے حالات میں بحری جہازوں کے راستوں یا فوجی آلات کی سرگرمیوں سے متعلق اختلافات محض تکنیکی مسئلے تک محدود نہیں رہتے بلکہ تزویراتی اہمیت اختیار کرلیتے ہیں۔ حالیہ واقعات کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی سلامتی کو خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان طاقت کے توازن سے الگ کرکے نہیں دیکھا جا سکتا۔
بغیر پائلٹ کشتی کی تباہی؛ جدید بحری جنگ کا نیا پہلو
ایرانی فوج کی بحریہ کے اعلان میں جس بغیر پائلٹ کشتی کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے بحری ماحول میں جدید فوجی مقابلے کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ ایسی کشتیاں سمندری راستوں کی نگرانی، معلومات جمع کرنے اور بعض صورتوں میں حملہ آور کارروائیوں کے لیے استعمال کی جاسکتی ہیں۔ تاہم، تباہ ہونے والی کشتی کی نوعیت، آلات اور مشن کی تفصیلات سامنے نہ ہونے کے باعث اس کے اصل کردار کے بارے میں حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا۔
جدید جنگوں میں بحری مقابلہ اب صرف بڑے جنگی جہازوں، آبدوزوں اور بحری میزائلوں تک محدود نہیں رہا بلکہ چھوٹے اور بغیر پائلٹ نظام بھی معلومات جمع کرنے اور سمندری ماحول کی نگرانی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
ایران نے گزشتہ برسوں کے دوران ڈرون ٹیکنالوجی اور غیر متناسب دفاعی حکمت عملی کی ترقی پر توجہ دی ہے۔ یہ صلاحیتیں ایران کے جغرافیائی محل وقوع کے ساتھ مل کر اس کی دفاعی منصوبہ بندی کا حصہ ہیں۔
اس تناظر میں بغیر پائلٹ کشتی کی تباہی مشتبہ فوجی آلات کی شناخت اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔
امریکہ ایران کی جغرافیائی اہمیت کو کیوں نظرانداز نہیں کرسکتا؟
خلیج فارس میں امریکہ کی موجودگی صرف تیل کی ترسیل سے متعلق نہیں بلکہ یہ مغربی ایشیا میں اپنا اثرورسوخ برقرار رکھنے، اتحادیوں کی حمایت اور علاقائی سکیورٹی کے معاملات پر اثرانداز ہونے کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے۔
اس تناظر میں خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کی آزادی محدود ہونے کے سیاسی اور تزویراتی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔ تاہم، یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ واشنگٹن ہر واقعے کے جواب میں لازماً فوجی کشیدگی بڑھانے کا راستہ اختیار کرے گا، کیونکہ اقتصادی مفادات، جنگ کے پھیلاؤ کا خطرہ اور ممکنہ نقصانات بھی امریکی فیصلوں پر اثرانداز ہوتے ہیں۔
ایران کی دفاعی صلاحیتیں، جن میں میزائل، ڈرون اور بحری قوت شامل ہیں، کسی بھی حملہ آور طاقت کے لیے فوجی اندازوں کو پیچیدہ بناسکتی ہیں اور ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی لاگت بڑھا سکتی ہیں۔
تاہم، مؤثر دفاعی ڈیٹرنس کا معیار صرف دشمن کے فوجی سازوسامان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ اس کا ایک اہم پیمانہ یہ بھی ہے کہ کوئی ملک اپنے قومی مفادات کا کس حد تک تحفظ کرسکتا ہے، مخالفانہ اقدامات کو روک سکتا ہے اور ساتھ ہی بحران کو غیر ضروری طور پر پھیلنے سے بھی بچا سکتا ہے۔
اس اعتبار سے آبنائے ہرمز کی حالیہ صورت حال ایران کی دفاعی صلاحیت اور فریقِ مخالف کی جانب سے تصادم کے ممکنہ اخراجات کا حقیقت پسندانہ اندازہ لگانے کی صلاحیت کا امتحان ہے۔
آئل ٹینکروں میں آگ؛ فوجی میدان سے آگے کے اثرات
مختصر وقت میں متعدد آئل ٹینکروں میں دھماکوں اور آگ لگنے کی اطلاعات محض فوجی مسئلہ نہیں ہیں بلکہ ان کے عالمی معیشت پر بھی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے سکیورٹی خطرات کے باعث بحری جہاز رانی کی کمپنیاں، انشورنس ادارے اور توانائی کے تاجر خطے میں سرگرمیوں کے اخراجات اور خطرات کا ازسرنو جائزہ لینے پر مجبور ہوسکتے ہیں۔
انشورنس پریمیم میں اضافہ، جہازوں کی آمدورفت میں تاخیر اور تیل کی مسلسل فراہمی سے متعلق خدشات، سمندری عدم تحفظ میں اضافے کے ممکنہ نتائج ہیں۔
اگر آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کی رکاوٹ برقرار رہتی ہے تو توانائی کی عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ اور نقل و حمل کے اخراجات میں اضافے کا امکان بھی موجود ہے۔ تاہم، ان اثرات کی شدت کا انحصار رکاوٹ کے دورانیے، خطرے سے دوچار تیل کی مقدار اور عالمی منڈی کے ردعمل پر ہوگا۔
اس لیے آبنائے ہرمز کی اہمیت صرف ایران کے فوجی محلِ وقوع تک محدود نہیں بلکہ عالمی اقتصادی نظام میں بھی اسے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دوسری جانب، بحری نقل و حمل کے اخراجات میں مسلسل اضافہ اور توانائی کی ترسیل میں خلل خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے اقتصادی مفادات کو بھی متاثر کرسکتا ہے۔ چنانچہ دفاعی ڈیٹرنس برقرار رکھنا اور عدم تحفظ کے پھیلاؤ کو روکنا، دونوں اہداف بیک وقت اہم ہیں۔
آبنائے ہرمز مستقبل میں کس صورت حال کی جانب بڑھ رہی ہے؟
تسلسل کے ساتھ پیش آنے والے سمندری واقعات تین ممکنہ منظرنامے ہوسکتے ہیں۔ پہلے منظرنامے میں خطرناک بحری نقل و حرکت کی لاگت بڑھنے سے دفاعی ڈیٹرنس مضبوط ہوسکتی ہے اور اشتعال انگیز سرگرمیوں میں کمی آسکتی ہے۔ اس صورت میں فریقین حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہوئے ایسے اقدامات سے گریز کریں گے جو براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔
دوسرے منظرنامے میں محدود مقابلہ اور وقفے وقفے سے بحری واقعات جاری رہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں کشیدگی برقرار رہے گی، تاہم فریقین وسیع جنگ میں داخل ہونے سے گریز کریں گے۔
تیسرا منظرنامہ کشیدگی میں اضافے اور اس کے خطے کے دوسرے حصوں تک پھیلنے کا ہے۔ بڑے پیمانے پر جانی نقصان یا شدید تباہی کا سبب بننے والا کوئی واقعہ جوابی کارروائی اور تصادم کے دائرے میں توسیع کا باعث بن سکتا ہے۔
موجودہ حالات میں دستیاب معلومات کی بنیاد پر مستقبل کے کسی ایک منظرنامے کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ تاہم، واقعات کی تعداد میں اضافہ غلط اندازوں کے خطرے کو بڑھاتا ہے، جس سے بحران کو سنبھالنے کی ضرورت مزید اہم ہوجاتی ہے۔
نتیجہ
آبنائے ہرمز کے حالیہ واقعات، ایرانی فوج کی بحریہ کے اعلان میں بیان کردہ بغیر پائلٹ کشتی کی تباہی سے لے کر آئل ٹینکروں میں دھماکوں اور آگ لگنے کی اطلاعات سے ایک بار پھر اس آبی گزرگاہ کی علاقائی سلامتی میں اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایران کے نقطۂ نظر سے قومی سلامتی کا دفاع اور اپنے اطراف کے پانیوں میں خطرہ بننے والی سرگرمیوں کا مقابلہ اس کی دفاعی حکمتِ عملی کا بنیادی حصہ ہے۔ ایران کا جغرافیائی محل وقوع اور
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