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5 نومبر، 2026، 6:03 PM

فرانس؛دس لاکھ افراد کا احتجاجی مظاہرہ؛ ملک گیر ہڑتال کا اعلان

فرانس؛دس لاکھ افراد کا احتجاجی مظاہرہ؛ ملک گیر ہڑتال کا اعلان

فرانس میں آج بھی مختلف مزدور یونینوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہڑتال اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف دس لاکھ افراد پر مشتمل احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، پیرس میں المیادین ٹی وی کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ فرانس میں ہوا بازی کی صنعت، ریلوے اور تعلیمی اداروں کے ملازمین کی یونینیں آج ہڑتال میں شامل ہوں گی۔ یہ ہڑتال ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں پورا ملک مفلوج ہو سکتا ہے۔

توقع ہے کہ آج کے احتجاجی مظاہرے میں تقریباً دس لاکھ فرانسیسی شہری شرکت کریں گے۔

گزشتہ چند ہفتوں کے دوران فرانس میں ہائی اسکولوں کے طلبہ نے تعلیمی حالات کی ابتری اور تعلیمی و جامعاتی رہنمائی کے نظام کے خلاف احتجاج کیا ہے۔

ان مظاہروں کے ساتھ ہی اخراجاتِ زندگی میں اضافے اور سماجی عدم مساوات کے خلاف بھی وسیع پیمانے پر ناراضگی سامنے آئی، جو 17 اکتوبر کو اپنے عروج پر پہنچ گئی اور اس کے نتیجے میں گزشتہ چند برسوں کے دوران فرانس کے شدید ترین ہنگامے پھوٹ پڑے۔

News ID 1942634

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