فرانس؛دس لاکھ افراد کا احتجاجی مظاہرہ؛ ملک گیر ہڑتال کا اعلان

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، پیرس میں المیادین ٹی وی کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ فرانس میں ہوا بازی کی صنعت، ریلوے اور تعلیمی اداروں کے ملازمین کی یونینیں آج ہڑتال میں شامل ہوں گی۔ یہ ہڑتال ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں پورا ملک مفلوج ہو سکتا ہے۔
توقع ہے کہ آج کے احتجاجی مظاہرے میں تقریباً دس لاکھ فرانسیسی شہری شرکت کریں گے۔
گزشتہ چند ہفتوں کے دوران فرانس میں ہائی اسکولوں کے طلبہ نے تعلیمی حالات کی ابتری اور تعلیمی و جامعاتی رہنمائی کے نظام کے خلاف احتجاج کیا ہے۔
ان مظاہروں کے ساتھ ہی اخراجاتِ زندگی میں اضافے اور سماجی عدم مساوات کے خلاف بھی وسیع پیمانے پر ناراضگی سامنے آئی، جو 17 اکتوبر کو اپنے عروج پر پہنچ گئی اور اس کے نتیجے میں گزشتہ چند برسوں کے دوران فرانس کے شدید ترین ہنگامے پھوٹ پڑے۔
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