فرانس بھر میں مہنگائی اور تعلیمی مسائل کے خلاف پانچ لاکھ افراد کے مظاہرے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فرانسیسی اخبار لیبراسیون نے رپورٹ کیا ہے کہ ملک بھر میں عوام نے معاشی مشکلات اور تعلیمی مسائل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے، جن میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔
اخبار کے مطابق، فرانسیسی وزارت داخلہ نے ملک بھر میں مظاہرین کی تعداد 3 لاکھ 20 ہزار بتائی ہے، جو گزشتہ ہفتے کے 4 لاکھ 10 ہزار کے مقابلے میں کم ہے۔ تاہم، یونینوں سے وابستہ نوجوانوں کے اتحاد نے مظاہرین کی تعداد تقریباً پانچ لاکھ بتائی، جن میں دو لاکھ افراد پیرس میں احتجاج کر رہے تھے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرین اور سکیورٹی اہلکاروں کے درمیان بعض مقامات پر جھڑپیں بھی ہوئیں۔
دوسری جانب، فرانسیسی وزارت داخلہ نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر ملک بھر کی سڑکوں پر 70 ہزار پولیس اور سکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ احتجاجی ریلیوں کو شہروں کے مرکزی علاقوں سے دور رکھنے کے انتظامات کیے گئے تھے۔
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