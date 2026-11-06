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6 نومبر، 2026، 2:08 PM

فرانس، احتجاجی مظاہروں میں 16 لاکھ افراد کی شرکت

فرانس، احتجاجی مظاہروں میں 16 لاکھ افراد کی شرکت

فرانس کی جنرل کنفیڈریشن آف لیبر نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں تقریباً 16 لاکھ افراد نے شرکت کی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فرانس کی جنرل کنفیڈریشن آف لیبر نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی اجتماعات میں تقریباً 16 لاکھ افراد شریک ہوئے، جن میں سے ساڑھے تین لاکھ افراد نے پیرس میں مظاہرے کیے۔ تاہم فرانسیسی وزارت داخلہ نے دعوی کیا ہے کہ مظاہرین کی مجموعی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔

رپورٹ کے مطابق، لیون میں مظاہرین اور سکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کے دوران 34 سکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے اور متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان جھڑپوں اور توڑ پھوڑ کے واقعات میں پانچ دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔

اسی طرح رین، نانت، پو، اورلین اور تولوز میں بھی کشیدگی اور جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

مظاہرین نے اجرتوں میں اضافے، قوت خرید بہتر بنانے، عوامی خدمات کو مضبوط کرنے اور شعبۂ تعلیم کے بجٹ میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔

احتجاجی مظاہروں کے باعث فرانس کے تقریباً ایک تہائی ہائی اسکول بند رہے یا ان کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں، جبکہ بعض علاقوں میں عوامی نقل و حمل کا نظام بھی متاثر ہوا۔

News ID 1942651

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