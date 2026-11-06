امریکہ؛ مصنوعی ذہانت کے ذریعے فراڈ کے الزام میں دو غاصب صیہونی گرفتار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غاصب صیہونی حکومت کے چینل 7 نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ میں دو صیہونیوں کو 12 کروڑ 90 لاکھ ڈالر مالیت کے ایک بڑے فراڈ میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اس کارروائی میں ملزمان نے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے دو اعلیٰ عہدیداروں اور وکلا کی شناخت کی نقالی کی اور دنیا کے مختلف حصوں میں موجود کمپنیوں کو لاکھوں ڈالر منتقل کرنے پر آمادہ کیا۔
نیویارک میں جاری ہونے والی فردِ جرم کے مطابق، 54 اور 42 سالہ یہ دونوں صیہونی 41 سالہ ایک تیسرے شخص کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، جو اسپین اور برطانیہ میں مقیم تھا۔
غاصب اسرائیلی چینل نے مذکورہ فردِ جرم کے حوالے سے بتایا کہ تینوں ملزمان نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی آوازوں کی نقل تیار کی اور ان کے چہروں کی شبیہ بھی بنائی۔ اس طرح یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیدار خود اپنے ملازمین کو خفیہ کاروباری معاہدوں کی تکمیل کے لیے رقوم منتقل کرنے کی ہدایات دے رہے ہیں۔
اس کے بعد ملزمان نے اپنے منصوبے کو اگلے مرحلے میں داخل کیا اور وکیل کی شناخت نقل کرکے کمپنیوں کے ملازمین کو یقین دلایا کہ یہ کاروباری معاہدے حقیقی اور قانونی ہیں۔
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