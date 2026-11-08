مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یوکرین کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک کو 2024 سے اب تک یوکرین کے لیے غیر معمولی آمدنی کی فراہمی کے تیز رفتار نظام (ERA) کے تحت مجموعی طور پر 49 ارب 425 ملین ڈالر کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ان قرضوں کی واپسی روس کے منجمد سرکاری اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے کی جائے گی۔
یوکرینی وزارت خزانہ کے مطابق، یہ مالی وسائل 2024 سے گروپ سات (G7) کے رکن ممالک کے مالیاتی منصوبے کے تحت یوکرین کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔
ERA کا نظام 2024 میں گروپ سات کے ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد یوکرین کو تقریباً 50 ارب ڈالر کے قرضے فراہم کرنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت قرضوں کی ادائیگی روس کے منجمد سرکاری اثاثوں سے حاصل ہونے والی غیر معمولی آمدنی سے کی جائے گی۔
اس نظام کے تحت روس کے منجمد اثاثوں کی اصل رقم براہِ راست یوکرین کے حوالے نہیں کی جاتی، بلکہ ان اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو یوکرین کے لیے مختص قرضوں کی واپسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
گروپ سات کے ممالک نے جون 2024 میں اٹلی میں ہونے والے اجلاس کے دوران ERA نظام کے تحت یوکرین کو تقریباً 50 ارب ڈالر کے قرضے فراہم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ فیصلہ روس کے ساتھ جنگ کے دوران یوکرین کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے مغربی ممالک کی کوششوں کا حصہ تھا۔
یورپی یونین نے بھی نومبر 2025 میں اعلان کیا تھا کہ اس نے اس مالیاتی منصوبے کے تحت اپنے حصے کے 18.1 ارب یورو کی مکمل فراہمی کر دی ہے۔
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