مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران کی قومی ٹیم بی نے روس میں منعقدہ پانچویں بین الاقوامی آزاد اولمپیاڈ نجوم و فلکی طبیعیات (OWAO 2026) میں چھ طلائی تمغے حاصل کرکے مقابلوں کا اختتام کیا۔
یہ مقابلے روس کے وفاقی علاقے سیریوس میں منعقد ہوئے، جن میں ایرانی ٹیم کے تمام چھ ارکان نے طلائی تمغے اپنے نام کیے۔
طلائی تمغے حاصل کرنے والے ایرانی طلبہ میں سارینا علمپور، پارسیا حسنزادہ، الشن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاویزادہ اور مہدی آریافر شامل ہیں۔ ان تمام طلباء و طالبات نے اپنی شاندار کارکردگی سے ایرانی طلبہ کی سائنسی برادری کے لیے ایک اور اعزاز حاصل کیا۔
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