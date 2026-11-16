مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بحرین کے عوام نے علمائے دین کے خلاف آلِ خلیفہ کے ظالمانہ عدالتی فیصلوں کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔
بحرین کے علاقے سترہ کے رہائشیوں نے علمائے دین کے خلاف ظالمانہ سزاؤں کے اعلان کے بعد بحرینی حکومت کے مظالم کے خلاف مظاہرے کیے۔
اسی دوران ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ گرفتار شدہ بحرینی علمائے دین کو الحوض الجاف جیل منتقل کیا گیا ہے، جہاں سے انہیں ’’جو‘‘ جیل منتقل کیا جائے گا۔
۱۴ فروری اتحاد کی عوام سے اپیل
بحرین کے ۱۴ فروری اتحاد نے بحرینی علمائے دین کے خلاف آلِ خلیفہ حکومت کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممتاز علمائے دین کو عمر قید کی سزائیں دینا بحرین کی شیعہ برادری کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان ظالمانہ فیصلوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کریں۔
۱۴ فروری اتحاد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آلِ خلیفہ کی غیر قانونی حکومت کی عدالتوں کی جانب سے آیت اللہ شیخ عیسیٰ احمد قاسم اور ممتاز شیعہ علمائے دین کو عمر قید کی سزائیں سنانے کے ظالمانہ فیصلے، بحرین میں شیعہ برادری کے وجود اور تشخص پر ایک خطرناک حملہ اور ان کے مذہبی حقوق و آزادیوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
۱۴ فروری اتحاد نے مزید کہا کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شیعوں کے خلاف اس ظالمانہ فیصلے کو برداشت یا نظرانداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے دور رس اثرات بحرین کی آبادی کے ایک بنیادی طبقے، یعنی اکثریت پر مرتب ہوں گے۔ لہٰذا اس کے خلاف وسیع عوامی ردعمل اور غم و غصے کا اظہار ضروری ہے۔ ہم بحرین بھر میں اپنے عوام اور بہادر انقلابیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان ظالمانہ فیصلوں کے خلاف بھرپور مخالفت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں۔
الوفاق کا ردعمل
بحرین کی قومی اسلامی جمعیت الوفاق نے شیخ عیسیٰ قاسم اور متعدد بحرینی فقہاء، علمائے دین اور ممتاز شخصیات کے خلاف بحرینی حکومت کی عدالتوں کے فیصلوں کو ’’پاگل پن پر مبنی فیصلے‘‘ قرار دیا اور انہیں دہشت گردی کے جبر تلے زندگی گزارنے والی اکثریتی آبادی کے خلاف کشیدگی بڑھانے والا اقدام قرار دیا۔
الوفاق بحرین نے کہا کہ ان فیصلوں میں ملک کے ممتاز علمائے دین اور مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں آلِ خلیفہ حکومت کی جانب سے تشدد میں اضافے کو صہیونی حکومت کی حمایت اور خطے میں اس حکومت کی قتل و نسل کشی کی پالیسیوں کو مسترد کرنے والوں کو دبانے کی کوششوں سے جوڑتے ہوئے کہا کہ آلِ خلیفہ کے اقدامات اور سرگرمیوں میں شدت، صہیونی حکومت کی حمایت اور ان افراد کو مطیع بنانے کی کوشش کا حصہ ہے جو خطے میں قتل و نسل کشی کی پالیسیوں کے مخالف ہیں۔
الوفاق کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ سزائیں شیعہ برادری اور اس کے علمائے دین کو نشانہ بنانے کے تناظر میں سنائی گئی ہیں۔ شیخ عیسیٰ قاسم اور متعدد مذہبی شخصیات کے خلاف مقدمے کی کارروائی، حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے والی قوتوں اور شخصیات کے ساتھ محاذ آرائی میں شدت کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ آلِ خلیفہ حکومت نے اپنی جابرانہ پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے اور عوامی احتجاج کو نظرانداز کرتے ہوئے بحرین کے ۶۰ سے زائد علمائے دین کے خلاف سیاسی نوعیت کی سخت سزائیں سنائی ہیں۔ ان فیصلوں کے مطابق، چار علمائے دین کو ۱۵، ۱۵ سال قید کی سزا دی گئی ہے، جبکہ باقی تمام علمائے دین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق، بحرین میں شیعوں کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم، شیخ علی الصددی، شیخ محمود العالی، شیخ علی رحمۃ، شیخ محمد صنقور اور دیگر گرفتار علمائے دین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
اسی طرح اطلاعات ہیں کہ چار دیگر علمائے دین، المسترشد، فخری، مہدی سہوان اور الحفیری کو ۱۵، ۱۵ سال قید کی سزا دی گئی ہے۔
شیعہ علمائے دین کے خلاف یہ سخت سزائیں ایسے وقت میں سنائی گئی ہیں جب آلِ خلیفہ حکومت کے مخالفین انہیں بحرین میں مذہبی حلقوں اور مذہبی شخصیات کے خلاف دباؤ اور جبر کے سلسلے کا حصہ قرار دیتے ہیں۔
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