تصاوير 1 اکتوبر 2026 - 23:52 Download photos زنجان میں جان فدایان کی فوجی مشق ایرانی شہر زنجان میں جان فدایان کی فوجی مشق، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی وسیع شرکت سے منعقد ہوئی۔ لیبلز جان فدا‘ فوجی مشقیں زنجان ایران مہر خبررساں ایجنسی مطالب مرتبط نیتن یاہو کا دعویٰ: فلائی دبئی پرواز کا معاون پائلٹ خودکش تھا ڈیزل کا بحران، امریکہ نے یورپ سے مدد مانگ لی نیٹو کے سیکریٹری جنرل کو ایران کے جوہری پروگرام کی کوئی معلومات نہیں، روسی نمائندہ ایران کی پہلی مقامی ساختہ 2 میگاواٹ ونڈ ٹربائن قومی گرڈ سے منسلک
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