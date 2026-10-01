1 اکتوبر 2026 - 23:52

زنجان میں جان فدایان کی فوجی مشق

ایرانی شہر زنجان میں جان فدایان کی فوجی مشق، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی وسیع شرکت سے منعقد ہوئی۔

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