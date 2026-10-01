نیٹو کے سیکریٹری جنرل کو ایران کے جوہری پروگرام کی کوئی معلومات نہیں، روسی نمائندہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں قائم بین الاقوامی اداروں میں روس کے نمائندے میخائل اولیانوف نے نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے ایران مخالف بیانات پر ردعمل ظاہر کیا۔
اولیانوف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ مارک روٹے خود کو نیٹو کا اعلی ترین انتظامی عہدیدار قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے بیانات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ انہیں ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مغرب میں پیشہ ورانہ صلاحیت یا پیشہ ورانہ صلاحیت کے فقدان کی سطح واقعی ایک المیہ ہے۔
اولیانوف کا یہ ردعمل نیٹو کے سیکریٹری جنرل کے حالیہ بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو یورپ کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے دعوی کیا تھا کہ امریکی صدر انہیں ختم کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔
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