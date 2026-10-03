ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کا تسلیم شدہ حق ہے،روس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے روس کے مستقل نمائندے میخائیل اولیانوف نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے ایران کے خلاف حالیہ دعووں پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔
میخائیل اولیانوف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر امریکی سفیر مائیک والٹز کے بیان کے ردعمل میں لکھا کہ بظاہر امریکی سفیر اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ ایران اپنے جوہری پروگرام سے دستبرداری کا پابند نہیں ہے اور جوہری ٹیکنالوجی سے استفادہ اسلامی جمہوریہ ایران کا مسلّم اور ناقابل سلب حق ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے امریکی ریپبلکن حکومت کا مؤقف جوہری عدم پھیلاؤ کے اصولوں اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی سرگرمیوں سے متعلق غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔
امریکی سفیر برائے اقوام متحدہ اس سے قبل ایران پر جوہری وعدوں کی خلاف ورزی اور اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے سے انکار کا الزام عائد کرچکے ہیں۔
اُلیانوف نے اس سے قبل نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے ایران مخالف بیانات پر بھی ردعمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا تھا کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نیٹو میں اعلی ترین انتظامی عہدے پر فائز ہے، لیکن اس کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔
روسی سفارت کار نے مزید کہا کہ مغرب میں پیشہ ورانہ مہارت یا پیشہ ورانہ مہارت کا فقدان واقعی ایک تباہی ہے۔
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