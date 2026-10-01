یورپ میں ڈیزل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یورپی یونین کے پٹرول پمپس پر ڈیزل کی اوسط قیمت 2.24 یورو فی لیٹر سے تجاوز کرکے نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
چین کی ریفائنریوں کی جانب سے اکتوبر کے لیے ایندھن کی برآمدات پر پابندی عائد کیے جانے کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد تیل کی قیمت میں بھی تقریباً 3 فیصد اضافہ ہوا۔
مغربی ایشیاء کی صورتحال اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی میں اضافے کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب خبر رساں ادارے رائٹرز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے فرانس اور جرمنی سے اپنے ہنگامی ذخائر میں موجود کچھ ڈیزل مارکیٹ میں جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق، باخبر ذرائع نے مزید بتایا کہ امریکہ نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئندہ چھ ماہ کے دوران 120 ملین بیرل ڈیزل مارکیٹ میں فراہم کرے۔
امریکہ کی جانب سے یورپ سے یہ درخواست ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے منگل کے روز کہا کہ یورپ ان خطوں میں شامل ہے جو موجودہ ڈیزل کی قلت کے مقابلے میں سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں اور ممکنہ طور پر یہی سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خطہ بھی ہو سکتا ہے۔
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