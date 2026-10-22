تیل کی قیمت اور آبنائے ہرمز کے بارے میں ٹرمپ کی نئی ہرزہ سرائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی دہشت گرد صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے تیل کی قیمت بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر رہا ہے۔
ٹرمپ نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے جب تجزیاتی ویب سائٹ آئل پرائس کے اعداد و شمار کے مطابق، جمعرات 22 اکتوبر کو امریکی مرکزی وقت کے مطابق، رات 12 بج کر 45 منٹ پر برینٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں بنیادی قیمت کے مقابلے میں 2 ڈالر 41 سینٹ کا اضافہ ہوا اور یہ 111 ڈالر 23 سینٹ تک پہنچ گئی۔
امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں دھماکوں اور بارودی سرنگوں کے حوالے سے دعوے کر رہا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز سے منتقل ہونے والے تیل اور دیگر اشیا کی مقدار جنگ سے پہلے کے دور کے مقابلے میں زیادہ ہے۔
ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کے باوجود اپنے بنیادی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہونے والے ٹرمپ نے ایران کے نظامِ حکومت کے بارے میں اپنے بار بار دہرائے جانے والے دعوؤں کو دہراتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور امید ہے کہ امریکہ اور دنیا کے عوام اس نظام کی شرارتوں کی حد کو سمجھ سکیں گے۔
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