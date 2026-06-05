آزاد اور طاقتور ایران امریکہ کے لیے ناقابل قبول کیوں؟

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک؛ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران اور امریکہ کے تعلقات مسلسل کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں یہ کشیدگی اقتصادی پابندیوں، علاقائی تنازعات اور جوہری پروگرام کے گرد جاری سفارتی کشمکش کی صورت میں مزید نمایاں ہوئی۔ حالیہ جنگی تناؤ اور اس کے بعد تہران و واشنگٹن کے درمیان جاری مذاکرات نے ایک بار پھر اس بنیادی سوال کو اجاگر کیا ہے کہ آیا دونوں ممالک کے درمیان اختلافات صرف مخصوص سیاسی معاملات تک محدود ہیں یا ان کی جڑیں زیادہ گہرے جغرافیائی، تزویراتی اور طاقت کے توازن سے متعلق عوامل میں پیوست ہیں۔
بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو محض سیاسی اختلافات یا وقتی تنازعات کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس کے پس منظر میں گہرے جغرافیائی، اقتصادی اور تزویراتی عوامل کارفرما ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں دشمنیاں اور رقابتیں عموماً جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ مفادات، طاقت اور اسٹریٹجک حساب کتاب کے تحت تشکیل پاتی ہیں۔ اسی لیے ایران اور امریکہ کے درمیان چار دہائیوں سے جاری محاذ آرائی کو سمجھنے کے لیے سرکاری بیانات سے آگے بڑھ کر بنیادی عوامل کا جائزہ لینا ضروری ہے۔
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 40 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں، سیاسی دباؤ، نفسیاتی جنگ، انٹیلی جنس سرگرمیاں اور ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ مغربی ایشیا میں ایران کی جغرافیائی اہمیت، توانائی کے عالمی راستوں پر اس کا اثر، خطے میں اس کا سیاسی و دفاعی کردار اور آزاد خارجہ پالیسی ایسے عوامل ہیں جو اسے عالمی طاقتوں کے لیے ایک اہم اور بعض اوقات چیلنجنگ کھلاڑی بناتے ہیں۔
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اصل سوال ایران کی کسی ایک پالیسی کا نہیں بلکہ ایک ایسے ملک کا ہے جو خطے میں خودمختار فیصلے کرنے اور علاقائی معادلات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کو وسیع تر جیوپولیٹیکل مقابلے کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔
ایران کی جغرافیائی اہمیت اور امریکی خدشات
دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جو بیک وقت وسطی ایشیا، قفقاز، خلیج فارس، خلیج عمان، برصغیر اور مشرقی بحیرۂ روم سے جڑے ہوئے ہوں۔ ایران دنیا کے حساس ترین جغرافیائی و سیاسی خطوں میں واقع ہے اور طویل عرصے سے تجارت، توانائی اور تہذیبی راستوں کا سنگم رہا ہے۔ امریکی تزویراتی نقطۂ نظر سے ایسی صلاحیتوں کے حامل کسی ملک کو کنٹرول کرنا یا کم از کم اس کے اثر و رسوخ کو محدود رکھنا انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ وسیع جغرافیائی رقبے، عظیم توانائی وسائل، نوجوان اور تعلیم یافتہ آبادی اور ہزاروں سال پر محیط تاریخی پس منظر کا حامل کوئی ملک اگر سیاسی طور پر خودمختار بھی ہو تو وہ علاقائی طاقت کے بڑے مراکز میں سے ایک بن سکتا ہے۔
اس زاویے سے دیکھا جائے تو اصل مسئلہ صرف اسلامی جمہوریہ یا کوئی مخصوص حکومت نہیں، بلکہ مغربی ایشیا کے قلب میں ایک ایسی آزاد طاقت کا وجود ہے جو واشنگٹن کے مطلوبہ علاقائی نظم و نسق کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد امریکہ نے اپنی سیاسی، اقتصادی اور فوجی برتری کی بنیاد پر ایک بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس فریم ورک کے تحت دنیا کے مختلف خطوں میں واشنگٹن کے بہت سے اتحادی کسی نہ کسی شکل میں امریکہ کی قیادت والے سلامتی اور اقتصادی ڈھانچے کا حصہ بن گئے۔
انقلاب اسلامی اور ایران۔امریکہ کشیدگی کے اسباب
1979ء کے اسلامی انقلاب نے ایک نئی صورتِ حال پیدا کر دی۔ اسلامی جمہوری ایران نہ صرف امریکہ کے تزویراتی دائرۂ اثر سے باہر نکل آیا بلکہ اس نے سیاسی خودمختاری اور بڑی طاقتوں کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کو اپنی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں شامل کر لیا۔
حقیقت میں واشنگٹن کے نقطۂ نظر سے اصل چیلنج یہ ہے کہ ایران نے ایک تابع اور ماتحت کردار قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گزشتہ چار دہائیوں کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ جب بھی کسی ملک نے بڑی طاقتوں کے پسندیدہ عالمی نظم کے خلاف کھڑے ہو کر آزادانہ راستہ اختیار کیا، اسے مختلف قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں رہا۔
اس محاذ آرائی کا ایک اور اہم پہلو خطے میں امریکہ کی حکمتِ عملی میں اسرائیل کے مقام سے متعلق ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اسرائیل مغربی ایشیا میں واشنگٹن کا سب سے اہم اتحادی بن چکا ہے اور امریکہ کی علاقائی پالیسیوں کا ایک بڑا حصہ اس حکومت کی سلامتی اور برتری کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔
ایسی صورتحال میں ایک ایسی علاقائی طاقت کا ابھرنا، جو آبادی، جغرافیہ، تہذیبی ورثے اور تزویراتی وزن کے لحاظ سے اسرائیل سے قابلِ موازنہ نہ ہو اور ساتھ ہی اس کی پالیسیوں کی مخالفت بھی کرتی ہو، ایک سنجیدہ چیلنج بن جاتا ہے۔
ایران کا خودمختار ماڈل اور مغربی دباؤ
ایران خطے کا واحد ملک ہے جس نے نہ صرف اسرائیل کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے بلکہ اس کی مطلق برتری پر مبنی علاقائی انتظامات کی حمایت بھی نہیں کی۔ اسی لیے تہران پر ڈالے جانے والے دباؤ کے ایک اہم حصے کو خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے پسندیدہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی کوششوں کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔
مسئلہ صرف ایران کی عسکری طاقت کا نہیں ہے۔ شاید اس کی فوجی، میزائل یا اقتصادی صلاحیتوں سے بھی زیادہ اہم وہ سیاسی خودمختاری کا ماڈل ہے جو ایران نے پیش کیا ہے۔ بڑی طاقتیں عموماً کسی ایک ملک سے زیادہ کسی نظریے یا ماڈل کے پھیلاؤ سے خوفزدہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ملک بیرونی طاقتوں پر انحصار کیے بغیر ترقی، سائنسی پیش رفت، دفاعی صلاحیت اور علاقائی اثر و رسوخ کی راہ پر گامزن رہ سکتا ہے تو یہ دوسرے ممالک کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ غالب طاقتوں پر انحصار ناگزیر نہیں ہے۔
اس نقطۂ نظر سے ایران صرف ایک علاقائی کھلاڑی نہیں بلکہ وسیع بیرونی دباؤ کے مقابلے میں مزاحمت کے امکان کی ایک مثال بھی ہے۔ یہی حقیقت بعض بین الاقوامی قوتوں کے لیے ایران کی کامیابیوں کو حساس بنا دیتی ہے۔ ایران پر عائد وسیع اقتصادی پابندیوں کا جائزہ بھی اسی تناظر میں لیا جانا چاہیے۔ اس متن کے مطابق، عام دعوؤں کے برخلاف ان پابندیوں کا ایک بڑا حصہ کسی مخصوص مسئلے سے نہیں بلکہ خود ایران کی صلاحیت اور طاقت کے اصولی معاملے سے متعلق ہے۔
ایران کی بڑھتی صلاحیتیں اور نئی عالمی صف بندی
جب بھی ایران نے جوہری ٹیکنالوجی، دفاعی صنعت، توانائی، نینو ٹیکنالوجی، فضائی و خلائی شعبے یا جدید ٹیکنالوجیز جیسے میدانوں میں پیش رفت کی، اس کے ساتھ ہی دباؤ کی ایک نئی لہر بھی سامنے آئی۔ اس دباؤ کا بنیادی مقصد ایران کی قومی طاقت کی صلاحیتوں کو محدود کرنا اور اس کی سیاسی خودمختاری کی قیمت میں اضافہ کرنا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مسئلہ صرف کسی مخصوص پالیسی کی تبدیلی نہیں بلکہ ایران کو خطے میں ایک نمونہ اور بااثر طاقت بننے سے روکنا ہے۔
دنیا میں حالیہ برسوں کی تبدیلیوں نے بھی ایران کی اہمیت میں اضافہ کیا ہے۔ چین جیسی طاقتوں کا ابھار، روس کے کردار کی بحالی، برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسے اداروں کا پھیلاؤ، اور مغرب میں عالمی طاقت کے ارتکاز میں نسبتی کمی نے نئی صورتحال پیدا کر دی ہے۔
اس عبوری عالمی ماحول میں ایران نئے عالمی نظام کے مؤثر کرداروں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ اس کی جغرافیائی حیثیت، توانائی کی صلاحیتیں، بین الاقوامی تجارتی راہداریوں تک رسائی اور ابھرتی ہوئی طاقتوں کے ساتھ وسیع تعلقات نے مستقبل کے عالمی معادلات میں ایران کی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا ہے۔
ایسی صورتحال میں یہ فطری ہے کہ امریکہ ایران کو نئے عالمی نظام کے بااثر مراکز میں سے ایک بننے سے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایران کی مضبوطی خطے میں واشنگٹن کے روایتی اثر و رسوخ کے ایک حصے میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔
حاصل سخن
امریکہ اور ایران کے درمیان محاذ آرائی کو محض روزمرہ کے سیاسی اختلافات یا وقتی تنازعات کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس تصادم کی جڑ ایک گہری حقیقت میں پوشیدہ ہے۔ ایک ایسے ملک کی حقیقت جو ممتاز جغرافیائی محلِ وقوع، وسیع وسائل، تہذیبی پس منظر، انسانی صلاحیتوں اور اپنی خودمختاری برقرار رکھنے کے سیاسی عزم کا حامل ہے۔ امریکہ کا اصل مسئلہ صرف اسلامی جمہوری ایران کی پالیسیوں سے نہیں بلکہ ایک طاقتور، خودمختار اور بااثر ایران کے وجود سے ہے؛ ایسا ایران جس نے غالب عالمی طاقتوں کے پسندیدہ نظام کے دائرے میں خود کو محدود کرنے سے انکار کیا ہے اور قومی مفادات اور اپنے حساب کتاب کی بنیاد پر اپنی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔
اسی وجہ سے ایران نے جوں جوں سائنسی، اقتصادی، دفاعی اور علاقائی میدانوں میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا، اس کے خلاف حساسیت اور دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ اس تناظر میں گزشتہ چار دہائیوں کی بہت سی پیش رفتوں کو محض سیاسی اختلافات کے بجائے ایک ایسے ملک کی طاقت کو محدود کرنے کی مسلسل کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس نے خودمختاری کو اپنی شناخت اور پالیسی کا ایک بنیادی ستون بنا لیا ہے۔
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