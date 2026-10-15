دشمن کو ملک کی پیداوار اور معیشت مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مشرقی آذربائیجان کی منصوبہ بندی و ترقیاتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم گزشتہ 48 برسوں کے دوران متعدد دباؤ اور سازشوں کا سامنا کرتی رہی ہے، لیکن عوام کے اتحاد، یکجہتی اور خود اعتمادی کے باعث دشمنوں کی ملک کو کمزور کرنے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔
انہوں نے کہا کہ دشمنوں کا خیال تھا کہ مواصلاتی راستوں کو محدود کرکے، سمندری اور فضائی راستوں پر دباؤ ڈال کر اور ملک کے کمانڈروں اور حکام کو نشانہ بنا کر ایران کو ایک وسیع بحران سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد ملک کے انتظامی امور میں خلل ڈالنا، اقتصادی سرگرمیاں روکنا اور معاشرتی بے اطمینانی پیدا کرنا تھا، لیکن عوام، صنعت کاروں، کاروباری افراد اور تاجروں کی ثابت قدمی اور کوششوں نے ان منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔
ایرانی صدر نے زور دے کر کہا کہ اندرونی صلاحیتوں اور عوام کے تعاون پر انحصار کرتے ہوئے ہم ملک کی ضروریات پوری کریں گے اور دشمنوں کو پیداوار مفلوج کرنے اور ملک کی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے کے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
انہوں نے زور دیا کہ صنعتوں اور پیداواری اداروں کی مسلسل سرگرمیوں کے لیے توانائی کی مستحکم فراہمی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے ذریعے پیداواری عمل رکنے اور کارخانوں کی ضروریات کے مطابق پانی، بجلی اور گیس کی فراہمی میں خلل پیدا ہونے سے روکنا چاہیے۔
پزشکیان نے تاجروں، چیمبر آف کامرس سے وابستہ افراد، صنعت کاروں اور پیداواری شعبے کے کارکنوں کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت صنعت کاروں کے ساتھ کھڑی ہے اور مشکل حالات میں پیداواری عمل جاری رکھنے کے لیے اقتصادی شعبے سے وابستہ افراد کی کوششیں قابلِ قدر ہیں۔
ڈاکٹر پزشکیان نے فوجی اور سکیورٹی فورسز، سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی اور عوامی بسیج کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کا دفاع کرنے والی فورسز اور فوجی کمانڈروں نے مشکل حالات میں قابلِ ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ایران کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔
انہوں نے قومی اتحاد و یکجہتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کا دفاع کرنے والی فورسز کی ثابت قدمی اور عوام کی موجودگی و حمایت نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے دباؤ کا مقابلہ کیا ہے۔
پزشکیان نے مشکل حالات میں عوام کے صبر اور تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی بروقت اور دانش مندانہ موجودگی نے دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ حکام کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ مشکلات اور کوتاہیوں کے باوجود عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت بروئے کار لائیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکام خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں اور موجودہ مسائل اور خامیوں سے آگاہ ہیں، تاہم عوام کی باہمی ہمدردی اور تعاون مشکل حالات سے نکلنے اور ملک کے امور کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بنیادی سرمایہ ہے۔
ایرانی صدر نے آخر میں قومی خود اعتمادی کو مضبوط بنانے، مقامی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے، صوبائی حکام کے اختیارات بڑھانے اور مقامی سطح پر عوام کی منظم شرکت کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ یہ اقدامات ملک کے مسائل حل کرنے اور پیداوار و معیشت کو متحرک رکھنے کے اہم ذرائع ہیں۔
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