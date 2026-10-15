ماسکو اور بیجنگ کے وزرائے خارجہ کی ایران سمیت اہم امور پر بات چیت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی وزارتِ خارجہ نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں روسی وزیرِ خارجہ سرگئی لاوروف اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی کے درمیان ہونے والی ملاقات کی تفصیلات جاری کی ہیں۔
روسی وزارتِ خارجہ کے بیان کے مطابق، دونوں وزرائے خارجہ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات، یوکرین بحران اور ایران سے متعلق امور پر تبادلۂ خیال کیا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ لاوروف اور وانگ یی نے بین الاقوامی مسائل پر روس اور چین کے مؤقف میں پائی جانے والی قربت پر زور دیا۔
دوسری جانب، چینی وزیرِ خارجہ وانگ یی نے لاوروف سے ملاقات کے دوران کہا کہ بیجنگ اور ماسکو کو براعظم یوریشیا میں اپنے اتحاد اور تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہیے۔
وانگ یی نے یہ بھی کہا کہ ایشیا بحرالکاہل اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوتین اور چینی صدر شی جن پنگ کی آئندہ ملاقات ایشیا بحرالکاہل خطے کی ترقی کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔
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