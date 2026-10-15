ایرانی نظامِ حکومت کو فوجی حملوں سے نہیں گرایا جا سکتا، اسرائیلی سابق چیف آف جنرل اسٹاف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غاصب اسرائیلی فوج کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف اور یاشار پارٹی کے سربراہ گادی آیزن کوٹ نے ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے اپنے بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کا تختہ الٹنے کو جنگ کے اہداف میں شامل کرنے کو ایک غلطی قرار دیا ہے۔
آیزن کوٹ نے غاصب اسرائیلی وزیرِاعظم کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی کے ابتدائی اہداف میں جوہری پروگرام کو روکنا، میزائل صلاحیتوں کو نقصان پہنچانا اور ایران کے حزب اللہ لبنان کے ساتھ رابطے منقطع کرنا شامل تھا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کے سیاسی نظام میں تبدیلی اندرونی طور پر رونما ہونی چاہیے اور اسے صرف فوجی کارروائیوں کے ذریعے عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔
غاصب صیہونی سابق فوجی عہدیدار نے ایران کے خلاف حملوں کے دوبارہ آغاز کے امکان کے بارے میں بھی خبردار کیا اور جنگی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے ایسے اقدام کی ضرورت پر سوال اٹھایا۔
اس غاصب صیہونی اہلکار کے مطابق، نیا فوجی حملہ صرف اسی صورت میں جائز قرار دیا جا سکتا ہے جب ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہو۔
آیزن کوٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نیتن یاہو ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی کی قیادت کرنے کی مطلوبہ اہلیت نہیں رکھتے اور اس کی حکومت جنگ کے اعلان کردہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔
یاد رہے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کے ہاتھوں غاصب اسرائیل کی شکست اسرائیل کے داخلی سیاسی اختلافات کا ایک اہم موضوع بن چکی ہے۔
واضح رہے طفل کش نیتن یاہو کے مخالفین نے جنگ کے انتظام اور فوجی اہداف کے حصول میں اس کی کابینہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں۔
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