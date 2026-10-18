جنوبی لبنان پر غاصب اسرائیل کی شدید بمباری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی ذرائع نے جنوبی لبنان پر غاصب صیہونی حکومت کے جنگی طیاروں کے نئے حملوں اور جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اطلاع دی ہے۔
المنار کے نامہ نگار نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی لبنان کے علاقے وادی الحجیر پر غاصب صیہونی حکومت نے بمباری کی۔
الجزیرہ کے نامہ نگار نے نیز جنوبی لبنان کے علاقے وادی السلوقی کے مضافات پر غاصب صیہونی حکومت کے فضائی حملے کی خبر دی ہے۔
واضح رہے کہ غاصب صیہونی حکومت نے رواں سال 2 مارچ سے لبنان کے خلاف وسیع پیمانے پر حملوں کا آغاز کیا تھا۔ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد لبنانی شہری شہید اور زخمی ہوئے، جبکہ 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود لبنان کے جنوبی علاقوں کے بعض حصے اب بھی غاصب حکومت کے قبضے میں ہیں۔
دریں اثنا، لبنان اور غاصب صیہونی حکومت نے جولائی 2026 کے اوائل میں امریکہ کی ثالثی سے ایک ’’فریم ورک معاہدے‘‘ پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کا مقصد غاصب اسرائیلی حکومت اور حزب الله کے درمیان جنگ کا خاتمہ بتایا گیا ہے۔ یہ معاہدہ واشنگٹن میں دونوں فریقوں کے درمیان براہِ راست مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد طے پایا تھا۔
تاہم، تل ابیب نے اب تک اپنی ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد سے گریز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہائشی علاقوں، بالخصوص جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں پر حملوں اور تباہی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔
غاصب اسرائیلی حکومت نے گزشتہ چند ماہ کے دوران جنوبی لبنان پر مسلسل حملوں اور فوجی جارحیت کے ذریعے متعدد بار اس ملک کی خودمختاری کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے اور بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
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