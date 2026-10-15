امریکہ ایرانی-اسلامی تہذیب کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ایرانی فوج

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل اکرمی نیا نے کہا ہے کہ امریکہ کا ہدف صرف اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کا خاتمہ نہیں بلکہ ایرانی اسلامی تہذیب کو تباہ کرنا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، بریگیڈیئر جنرل اکرمی نیا نے فوج کی سیاسی و نظریاتی تنظیم کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا اسلامی انقلاب دنیا کے چند عظیم انقلابات میں شمار ہوتا ہے، جس کی بنیادی نوعیت ثقافتی ہے۔ ایران کا اسلامی نظام اسلامی تعلیمات اور امام خمینی کی روحانی قیادت پر استوار ہے۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگ کے دوران دشمن کی جانب سے اپنی کامیابی کا تاثر دینے کے لیے گمراہ کن بیانیہ پیش کیا گیا، جس کا مؤثر جواب دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ثقافتی شخصیات پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حقائق کو اجاگر کریں اور دشمن کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں۔
ایرانی فوج کے ترجمان نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے یونان میں تاریخی مقام ایکروپولس کے دورے کے دوران دیے گئے حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے امریکہ کی جانب سے ایران کی نرم قوت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوششوں کا اظہار ہوتا ہے۔
اکرمینیا کے مطابق، امریکہ عام طور پر یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اس کی مخالفت صرف اسلامی جمہوریہ ایران سے ہے، ایرانی عوام سے نہیں، تاہم روبیو کے بیان نے امریکی منافقت کا پردہ چاک کردیا ہے اور اس کے تہذیب مخالف عزائم اور متکبرانہ طرزفکر کو بے نقاب کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ میں امریکی حکمرانوں کا مقصد صرف ایران کا خاتمہ نہیں بلکہ ایرانی اسلامی تہذیب کو تباہ کرنا ہے۔
ایرانی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کو تزویراتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے اہم اتحادی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے۔
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