آبنائے ہرمز بند ہے؛ آمدورفت کے لیے ہم آہنگی ضروری، جنرل سیاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مسلح فوج کے چیف آف اسٹاف اور نائب سربراہ برائے رابطہ، ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے یومِ نرس کے موقع پر ایرانی فوج کے نرسوں کی اعزازی تقریب کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کی صورتِ حال کے بارے میں کہا کہ آبنائے ہرمز بند ہے؛ اگر یہ بند نہ ہوتی اور اس سے تیل کی ترسیل جاری ہوتی تو امریکہ میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہوتا۔ یہ معاملہ بالکل واضح اور دوٹوک ہے۔
انہوں نے خطے میں مسلح افواج کی موجودگی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے مغربی حصے میں سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ مضبوطی سے موجود ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے سے لے کر بحیرۂ عمان کے شمالی علاقے تک اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج پوری قوت کے ساتھ تعینات ہے اور اس پورے علاقے پر سو فیصد نگرانی اور کنٹرول رکھتی ہے۔
ریئر ایڈمرل سیاری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر آبنائے ہرمز سے کسی قسم کی آمدورفت ہوتی بھی ہے تو وہ باہمی ہم آہنگی کے ساتھ ہونی چاہیے، بصورتِ دیگر خبروں میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
ایرانی فوج کے نائب سربراہ برائے رابطہ نے مزید کہا کہ یہی صورتِ حال آبنائے ہرمز کی بندش کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز کھلی ہوتی تو تیل کی ترسیل جاری رہتی اور ان ممالک میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہوتا۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ جب تک یہ ممالک پٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور اس کی واضح دلیل بھی یہی صورتِ حال ہے۔
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