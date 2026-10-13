یورپ؛ گیس کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قدرتی گیس کے یورپی معیار کے معاہدے، جسے نیدرلینڈز کا ’’ٹی ٹی ایف‘‘ کہا جاتا ہے، کی قیمت میں منگل کے روز 1.7 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 85.82 یورو فی میگاواٹ گھنٹہ تک پہنچ گئی۔
آئی این جی بینک کے تجزیہ کاروں نے بتایا ہے کہ مارکیٹ کو اس خدشے کا سامنا ہے کہ شمالی نصف کرہ میں موسمِ سرما کا ایک بڑا حصہ ایسے حالات میں گزر سکتا ہے جب خلیج فارس سے مائع قدرتی گیس کی فراہمی محدود ہو۔
یورپ میں گیس کے ذخائر کی کم سطح اور ذخیرہ گاہوں کو دوبارہ بھرنے کی ضرورت بھی قیمتوں میں اضافے کے عوامل ہیں۔ یہ صورتِ حال یورپی اور ایشیائی خریداروں کے درمیان مسابقت کو مزید تیز کر سکتی ہے اور سردیوں میں قیمتوں میں مزید تیزی سے اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔
صنعتی گروپ ’’گیس انفراسٹرکچر یورپ‘‘ کے اعداد و شمار کے مطابق، یورپی یونین کی گیس ذخیرہ گاہیں اس وقت تقریباً 73 فیصد بھری ہوئی ہیں، جو اس عرصے کے پانچ سالہ اوسط یعنی 89 فیصد سے کم ہے۔
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