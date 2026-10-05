دنیا کی بہترین جامعات کی درجہ بندی؛ ایران کی 89 جامعات شامل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے عالمی جامعاتی درجہ بندی 2027 جاری کرتے ہوئے دنیا کی بہترین جامعات کی فہرست پیش کی ہے۔ اس سال کی درجہ بندی میں 118 ممالک اور خطوں کے مجموعی طور پر 2,297 تعلیمی ادارے شامل ہیں۔
درجہ بندی کے مطابق، آکسفورڈ یونیورسٹی نے مسلسل 11ویں سال دنیا کی نمبر ایک یونیورسٹی کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔
ٹائمز کی عالمی جامعاتی درجہ بندی 2027 میں پہلی بار ایشیا نے یورپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور متعدد ایشیائی جامعات نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ پہلی مرتبہ تین ایشیائی جامعات دنیا کی 15 بہترین جامعات میں شامل ہوئی ہیں۔
چین کی سنگھوا یونیورسٹی 11ویں نمبر پر پہنچ گئی اور سوئٹزرلینڈ کے ای ٹی ایچ زیورخ کو پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹی (NUS) نے 15ویں پوزیشن حاصل کی۔
جامعات کی درجہ بندی تدریس کے معیار، تحقیقی ماحول، تحقیق کے معیار، صنعت سے روابط اور بین الاقوامی حیثیت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
عالمی درجہ بندی میں ایرانی جامعات
401 تا 450:
امیرکبیر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کرمانشاہ یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، تہران یونیورسٹی
501 تا 550:
تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز
551 تا 600:
شیراز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی
651 تا 700:
شیراز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز
701 تا 800:
نوشیروانی بابل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، بوشہر یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، اصفہان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، اصفہان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، کردستان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، سمنان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شہید بہشتی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، تبریز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، تبریز یونیورسٹی، ارومیہ یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز
801 تا 1000:
جندی شاپور اہواز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، اراک یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، بابل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، گلستان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، کرمان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، مشہد یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، رفسنجان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شہید بہشتی یونیورسٹی، شاہ رود یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شیراز یونیورسٹی، ارومیہ یونیورسٹی
1001 تا 1200:
فردوسی یونیورسٹی مشہد، گناباد یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، گرگان یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ نیچرل ریسورسز، ایلام یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، خواجہ نصیرالدین طوسی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، سمنان یونیورسٹی، شہید باہنر یونیورسٹی کرمان، کاشان یونیورسٹی، زاہدان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز
1201 تا 1400:
حکیم سبزواری یونیورسٹی، امام خمینی انٹرنیشنل یونیورسٹی، کاشان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، خوارزمی یونیورسٹی، خلیج فارس یونیورسٹی، سہند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، شہید صدوقی یزد یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، اصفہان یونیورسٹی، کردستان یونیورسٹی، مراغہ یونیورسٹی، مازندران یونیورسٹی، محقق اردبیلی یونیورسٹی، یزد یونیورسٹی
1401 تا 1600:
علامہ طباطبائی یونیورسٹی، شہید مدنی آذربائیجان یونیورسٹی، بوعلی سینا یونیورسٹی ہمدان، رازی یونیورسٹی کرمانشاہ، شہرکرد یونیورسٹی، گیلان یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ری ہیبلیٹیشن سائنسز اینڈ سوشل ہیلتھ، زنجان یونیورسٹی
1601 تا 1800:
الزہرا یونیورسٹی، اراک یونیورسٹی، قم یونیورسٹی، سیستان و بلوچستان یونیورسٹی
1801 تا 2000:
دامغان یونیورسٹی، ساری یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ نیچرل ریسورسز، شاہد یونیورسٹی، ہرمزگان یونیورسٹی
2001 اور اس کے بعد:
پیام نور یونیورسٹی، بیرجند یونیورسٹی
زابل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، یاسوج یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، ارومیہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، علم و ثقافت یونیورسٹی، سبزوار یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، حضرت معصومہ یونیورسٹی قم، بناب یونیورسٹی، قم یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف پٹرولیم انڈسٹری، کرمانشاہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، کرمان یونیورسٹی آف ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی اینڈ انڈسٹریل اسٹڈیز، فسا یونیورسٹی، اراک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور آمل یونیورسٹی آف اسپیشلائزڈ جدید ٹیکنالوجیز کو درجہ بندی میں کوئی مخصوص مقام نہیں دیا گیا۔
ٹائمز ہائر ایجوکیشن کے مطابق عالمی جامعاتی درجہ بندی میں جامعات کی کارکردگی کو 17 اشاریوں کی بنیاد پر پانچ بڑے شعبوں میں جانچا جاتا ہے۔ ان میں تدریس کا وزن 29.5 فیصد، تحقیقی ماحول 29 فیصد، تحقیق کا معیار 30 فیصد، صنعت سے روابط 4 فیصد اور بین الاقوامی حیثیت 7.5 فیصد ہے۔
درجہ بندی میں استعمال ہونے والے بعض اعداد و شمار معتبر بین الاقوامی سائنسی معلوماتی ذخائر سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علمی شہرت کے اشاریے کی پیمائش کے لیے ٹائمز ہائر ایجوکیشن دنیا بھر کے ممتاز اور معتبر اساتذہ و محققین سے سروے بھی کرتا ہے۔
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