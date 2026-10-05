ایران ایئر کی پہلی پرواز آج نجف اشرف کے لیے روانہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کئی ہفتوں کی پابندی اور تعطل کے بعد ایران کی نجف کے لیے پروازوں کی بحالی بالآخر ایران ایئر کی تہران-نجف روٹ پر پہلی پرواز کے ذریعے عملی مرحلے میں داخل ہوگئی۔
واضح رہے یہ پیش رفت ایران کی فضائی کمپنیوں کے خلاف امریکی پابندیوں اور خطے کے بعض ممالک کے لیے پروازوں پر عائد پابندیوں کے بعد تہران اور بغداد کے درمیان موجود رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔
یاد رہے یہ معاملہ گزشتہ ہفتوں میں امریکہ کی جانب سے 27 ایرانی فضائی کمپنیوں پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بعد شروع ہوا۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں ایران کی بعض ہمسایہ اور علاقائی ممالک، جن میں جارجیا، بغداد، عمان اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، کے لیے پروازوں کو پابندیوں اور تعطل کا سامنا کرنا پڑا اور بعض بین الاقوامی روٹس پر ایرانی فضائی کمپنیوں کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔
واضح رہے ایران اور عراق کے درمیان فضائی روٹ اپنی خصوصی نوعیت کے باعث زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے ماہرین اور فضائی صنعت سے وابستہ افراد کا کہنا تھا کہ عراق کے ہوائی اڈے، بالخصوص نجف انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ایرانی مسافروں کی آمدورفت سے قابلِ ذکر آمدنی حاصل کرتے ہیں، جبکہ ایران اور نجف کے درمیان پروازوں کا ایک بڑا حصہ خطے کے بہت سے دیگر روٹس کے برخلاف زیارتی نوعیت کا حامل ہے۔
یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ ایران کی نجف کے لیے پروازوں کی بندش یا محدود کیے جانے کو صرف ایک نقل و حمل اور فضائی مسئلہ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اس روٹ پر دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطہ زائرین کی آمدورفت اور ایران و عراق کے درمیان وسیع مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات سے بھی جڑا ہوا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، پابندیوں کے جاری رہنے کے ساتھ عراقی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کی یکطرفہ پابندیوں سے استثنیٰ حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن سے بات چیت شروع کی اور یہ بات چیت بالآخر ایران اور عراق کے درمیان بعض پروازوں کی بحالی کی اجازت جاری ہونے کا باعث بنی۔
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