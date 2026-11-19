مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کے مشیر بریگیڈیئر جنرل محمدرضا نقدی نے اسلام اور انقلاب کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہدا نے اپنی قربانیوں اور ایثار کے ذریعے انسانی عظمت کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے اور ظلم و جرائم کے خلاف ڈٹ کر محاذِ مزاحمت کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح کی۔
انہوں نے تحریف اور فریب کے بیانیے کا مقابلہ کرنے میں فن اور ذرائع ابلاغ کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے جرائم جاری رہنے کی ایک بڑی وجہ استکباری طاقتوں کی مالی اور عسکری مدد کے ساتھ ساتھ اس حکومت کا چہرہ سنوار کر پیش کرنے کی کوشش کرنے والے قلم کاروں اور وابستہ فنکارانہ حلقوں کا کردار ہے۔ اس لیے اس رجحان کا مقابلہ صرف ایسے حقیقی فن کے ذریعے ممکن ہے جو خالص محمدی اسلام سے پھوٹتا ہو۔
سپاہ پاسداران کے کمانڈر کے مشیر نے کہا کہ شہدا نے اپنی قربانیوں سے صہیونی حکومت کی اصل حقیقت آشکار کی۔ جس طرح امام خمینیؒ نے فرمایا تھا کہ ’’شہادت مردانِ خدا کا ہنر ہے‘‘، اسی طرح شہدا نے حق کی راہ میں استقامت اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرکے اس عظیم فن کا مظاہرہ کیا۔ غزہ کے عوام، ایرانی قوم اور لبنان کی حزب اللہ کے مجاہدین نے بھی اپنی مزاحمت کے ذریعے صہیونی حکومت کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔
جنرل نقدی نے دنیا بھر میں رائے عامہ کی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج یورپ سے لے کر امریکہ کے قلب تک، دنیا کے مختلف علاقوں میں قوموں کی بیداری کے آثار نمایاں ہیں۔ مختلف ممالک کے عوام فلسطینی قوم کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کے لیے میدان میں آ رہے ہیں اور شہدا کے خون کی برکت سے یہ بیداری مزید پھیلے گی۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صہیونی حکومت کے پاس بقا کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج یہ حکومت جن حالات سے دوچار ہے، وہ ایرانی قوم اور محاذِ مزاحمت کی بہادرانہ استقامت اور قیام کا نتیجہ ہیں۔ اس مزاحمت کی قیادت انقلاب اسلامی کے شہید رہنما کے ہاتھ میں تھی، جو فتح کے حصول تک قوموں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے تھے۔
سپاہ پاسداران کے کمانڈر کے مشیر نے محاذِ مزاحمت کے زمینی حقائق کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی اور محاذِ مزاحمت کی صلاحیتوں کو حقیر سمجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کبھی صہیونی حکومت کی بعض سکیورٹی کارروائیوں کو دیکھ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے خفیہ ادارے کے پاس بھی ایسی ہی سہولتیں کیوں نہیں ہیں، حالانکہ اس معاملے میں میدان کے حقائق کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
جنرل نقدی نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کو وسیع انٹیلی جنس معاونت حاصل ہے اور تہران میں درجنوں سفارت خانے اس کے لیے معلومات جمع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ہزاروں سیٹلائٹ لمحہ بہ لمحہ حالات کی تصویریں لیتے ہیں اور ان کی معلومات صہیونی حکومت کو فراہم کرتے ہیں۔ لہٰذا ان حقائق کو نظرانداز کرکے دونوں فریقوں کی صلاحیتوں کا موازنہ کرنا درست نہیں۔
انہوں نے کہا کہ مزاحمتی مجاہدین کی استقامت کی عظمت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ایسے افراد جنہوں نے اتنے وسائل، دولت اور پشت پناہی رکھنے والے دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمت نہیں ہاری، انہوں نے عظیم کارنامے انجام دیے اور ایسی کامیابیاں حاصل کیں جن کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
انہوں نے امریکہ اور یورپ میں رائے عامہ کے بدلتے ہوئے رجحانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج امریکی سیاست دان بھی رائے عامہ میں آنے والی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی کئی سالہ امداد روکنے کے امکان کا ذکر کیا ہے۔
جنرل نقدی نے کہا کہ یہ تبدیلیاں ظاہر کرتی ہیں کہ یورپ میں بھی، حتیٰ کہ ایسے معاشرے میں جہاں برسوں سے گمراہ کن ذرائع ابلاغ اور جھوٹ پھیلانے والے حلقوں کا دباؤ رہا ہے، بیداری اور شعور کے آثار پھیل رہے ہیں۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ آج مسئلہ فلسطین دنیا کی رائے عامہ کے اہم موضوعات میں شامل ہو چکا ہے اور سیاست دان بھی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطینی عوام اور صہیونی حکومت کے جرائم کے بارے میں اپنا مؤقف واضح کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو شہید امام، اسلامی انقلاب کے شہدا اور محاذِ مزاحمت کے مجاہدین کی جدوجہد کی برکت سے حاصل ہوئی ہے اور ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں اس کے مزید پہلو سامنے آئیں گے۔
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