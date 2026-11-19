مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنرل حسین محبی نے جمعرات کو بسیج فورس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو سیاسی اور فوجی محاذوں پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تاہم وہ اپنی ساکھ بحال کرنے اور کچھ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اب بھی فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی خطرے کے امکان کو معمولی نہیں سمجھتا بلکہ فوجی میدان میں ہر ممکنہ خطرے کو سو فیصد خطرہ تصور کرتے ہوئے مکمل تیاری رکھتا ہے۔
دشمن کی فوجی صلاحیتوں اور آپریشنل منصوبوں کی نگرانی کا دعویٰ
پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ ایران خطے میں دشمن کی افواج کی تعداد، طیاروں کی اقسام، ہتھیاروں کی تعداد اور ان کے مقامات سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کو یہ معلومات بھی حاصل ہیں کہ دشمن کے زیر استعمال فوجی وسائل کس نوعیت کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور اس کے آپریشنل منصوبے کیا ہیں۔
ایران کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہے، ترجمان
جنرل حسین محبی نے کہا کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام پوری طرح فعال ہے اور ملک کو دوسرے ممالک سے فضائی دفاعی نظام درآمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
جنگ کے خاتمے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اس کا انحصار متعدد شرائط پر ہے اور میدان جنگ کی صورتِ حال کا بہتر اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو براہ راست وہاں موجود ہیں۔
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