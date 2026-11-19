مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کتائب حزب اللہ عراق کے سیکرٹری جنرل ابو حسین الحمیداوی نے قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاآنی، بدر تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہادی العامری اور حشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض سے ملاقات کی۔
عرب میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں جرف النصر کے بحران اور وہاں کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ملاقات کے نتائج کو مثبت قرار دیا گیا۔
یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عراقی حکومت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ملک کے مسلح افواج کے کمانڈر انچیف کے حکم پر جرف النصر کے علاقے میں ایک مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈکوارٹر قائم کر دیا گیا ہے۔
عراقی حکومت کے بیان کے مطابق، اس ہیڈکوارٹر میں عراقی فوج کی ایک بریگیڈ، وفاقی پولیس کی ایک بریگیڈ اور حشد الشعبی کے دو بریگیڈ شامل ہوں گے۔
عراقی حکومت نے واضح کیا ہے کہ جرف النصر میں قائم ہونے والا یہ کمانڈ ہیڈکوارٹر متعلقہ تمام سکیورٹی یونٹس کی کمان اور نگرانی کی ذمہ داری سنبھالے گا۔
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