مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ویانا میں قائم بین الاقوامی اداروں میں روس کے مستقل نمائندے میخائل اولیانوف نے کہا ہے کہ اس وقت ایران میں جامع نگرانی اور معائنے کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے کوئی واضح امکان نظر نہیں آتا۔ یہ سرگرمیاں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے متعلق حفاظتی معاہدے کے تحت انجام دی جانی ہیں۔
روسی نمائندے کے مطابق ایران میں حفاظتی معاہدے پر عمل درآمد کی صورت حال اب بھی انتہائی پیچیدہ ہے اور اس کی وجوہات بھی سب پر واضح ہیں۔
اولیانوف نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ نے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ مل کر بورڈ آف گورنرز میں مسلسل ایسی کوششیں کی ہیں جن کا مقصد ایران کے معاملے کو تعطل سے دوچار کرنا ہے۔ اس وقت اس تعطل سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔
ان کے مطابق ایران کے جوہری بنیادی ڈھانچے پر مزید حملوں کے بارے میں امریکہ کی بار بار دی جانے والی دھمکیاں، ایران میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی تصدیقی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے میں کوئی مدد نہیں دے رہیں۔
انہوں نے ستمبر میں بورڈ آف گورنرز کی جانب سے ایران کے بارے میں منظور کی گئی تازہ قرارداد پر بھی تنقید کی اور اسے ایک بے سود اقدام قرار دیا۔
میخائل اولیانوف نے زور دیا کہ صرف تکنیکی اقدامات کے ذریعے ایجنسی کے جامع معائنے دوبارہ شروع کرنا ممکن نہیں ہے۔
ان کے خیال میں بحران کی بنیادی وجوہات کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے فوجی کارروائیاں بند ہونی چاہئیں اور امریکہ و اسرائیل سے قابل اعتماد ضمانتیں حاصل کی جانی چاہئیں کہ وہ نہ تو طاقت کا استعمال کریں گے اور نہ ہی اس کے استعمال کی دھمکی دیں گے۔
ویانا میں قائم بین الاقوامی اداروں میں روس کے مستقل نمائندے نے مزید کہا کہ اب تک سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات پر مبنی طریقۂ کار کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔
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