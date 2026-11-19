مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت 19 دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے بحرین میں شیعہ علمائے دین کے خلاف اجتماعی عدالتی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان تنظیموں نے تشدد، ناروا سلوک، جبری اعترافات اور منصفانہ عدالتی کارروائی کے اصولوں کی خلاف ورزی کے الزامات پر خبردار کیا ہے۔
مشترکہ بیان کے مطابق، اس مقدمے میں مجموعی طور پر 69 افراد شامل ہیں، جن میں 60 شیعہ علمائے دین اور ان سے وابستہ 9 افراد ہیں۔ ان میں سے 56 افراد زیر حراست ہیں، جن میں 47 علمائے دین اور 9 دیگر افراد شامل ہیں، جبکہ باقی 13 علمائے دین کے خلاف ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔
بیان پر دستخط کرنے والی تنظیموں نے نامعلوم مقامات پر حراست، وکلا تک رسائی سے محرومی، ملزمان اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے اور اعترافی بیانات پر دستخط کے لیے دباؤ ڈالنے کی اطلاعات کا حوالہ دیتے ہوئے تشدد کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دباؤ کے تحت حاصل کیے گئے اعترافی بیانات کو عدالتی کارروائی میں استعمال نہ کیا جائے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں نے بحرینی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منصفانہ عدالتی کارروائی کے اصولوں پر عمل کریں، ملزمان کو وکیل اور مقدمے سے متعلق دستاویزات تک رسائی فراہم کریں، من مانے طور پر گرفتار کیے گئے افراد کو فوری رہا کریں اور پرامن مذہبی سرگرمیوں سے متعلق الزامات ختم کریں۔
واضح رہے کہ پیر کے روز بحرین کے درجنوں شہریوں کو، جن میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے مطابق زیادہ تر شیعہ علمائے دین شامل تھے، ریاست کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں۔
اس سے قبل منگل کے روز ایرانی وزارت خارجہ نے بھی بحرینی علمائے دین اور شہریوں کے ایک گروہ کے خلاف عدالتی فیصلوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کریک ڈاؤن ختم کرنے اور بحرینی عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
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