مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے سہ فریقی اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ ملاقات ہمیں کمزور کرے گی اور پیوٹن اور شی کو ٹرمپ پر مزید کنٹرول حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ یہ ملاقات اس معاملے سے نمٹنے میں بھی کوئی مدد نہیں کرے گی جو میرے خیال میں کمپنی ’’این ویڈیا‘‘ (Nvidia) اور اس کی مصنوعات چین کو برآمد کیے جانے کے حوالے سے ایک بڑھتے ہوئے اسکینڈل کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ یوکرائن کے لیے بھی کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ چین درحقیقت جدید ٹیکنالوجی کی بہت سی مصنوعات کے معاملے میں روس کا پیداواری اڈہ بن چکا ہے۔ شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن ٹرمپ کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں جیسے کوئی بچہ گٹار کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ انتہائی افسوس ناک ہے۔
امریکہ کی سابق وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے لیے امریکی قومی سلامتی، جس طرح ہم عام طور پر اس کی تعریف کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ انسانی حقوق کے مسائل کو بھی نہیں اٹھاتے۔ ٹرمپ کے نزدیک ان معاملات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سلامتی اور معیشت، دونوں شعبوں میں امریکہ کے مفاد میں کیا ہے۔ وہ نعروں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ محصولات جیسے خام اور ناپختہ خیالات کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ حقیقتاً یہ سمجھتے ہیں کہ 2026ء میں معیشت کس طرح کام کرتی ہے۔
ہیلری کلنٹن نے اس حوالے سے مزید کہا کہ ٹرمپ کو لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت پسند ہے۔ ٹرمپ ہر چیز کا الزام بائیڈن پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر انہیں قبض کی شکایت بھی ہو جائے تو غالباً اس کا الزام بھی بائیڈن پر ہی لگائیں گے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ بائیڈن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ بات انتہائی دہرائی جا چکی ہے اور پرانی ہو گئی ہے۔ واقعی، یہ حد سے زیادہ دہرائی جانے والی اور فرسودہ بات بن چکی ہے۔
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