مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ نیوز نیٹ ورک نے امریکہ میں الیکٹرانک اور سائبر نظام میں بڑے پیمانے پر اور مسلسل پیدا ہونے والے خلل پر ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ مائیکروسافٹ کمپنی کے نظام میں خرابی سے لے کر ملک بھر میں پروازوں کی معطلی اور بالآخر امریکی قومی سلامتی ایجنسی (این ایس اے) کے ایک انتہائی خفیہ نیٹ ورک کے بند ہونے تک، ان تمام واقعات نے بنیادی ڈھانچے کی سلامتی کے حوالے سے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ صورتِ حال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی خفیہ ادارہ کسی بھی قسم کی سائبر یا الیکٹرانک دراندازی کے امکان کو مسترد کر رہا ہے۔
ان واقعات میں تازہ ترین خلل کا اعلان امریکی قومی سلامتی ایجنسی نے منگل کے روز کیا۔ اس ادارے نے بتایا کہ معمول کی مرمت اور دیکھ بھال کے دوران اس کے بعض اندرونی نظام کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ذرائع ابلاغ میں اس ایجنسی کے انتہائی خفیہ داخلی مواصلاتی نیٹ ورک میں خلل کی خبریں شائع ہوئی تھیں۔
ایجنسی نے اعلان کیا کہ اس کے بعض داخلی نظام ’’معمول کی مرمت اور دیکھ بھال کے دوران کچھ وقت کے لیے متاثر ہوئے‘‘، تاہم اس بات پر زور دیا کہ ادارے کی اہم اور بنیادی صلاحیتیں ’’اب بھی پوری استعداد کے ساتھ فعال ہیں۔‘‘
سی این این نے اپنے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ امریکی قومی سلامتی ایجنسی کے خفیہ مواصلاتی نیٹ ورک کے بند ہونے کی وجہ کوئی سائبر حملہ تھا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی کانگریس میں مسلسل پیش آنے والے نظامی تعطل کے خطرات اور مخالف فریقوں کی جانب سے امریکہ کے خلاف سائبر حملے کرنے کی کوششوں کے حوالے سے انتباہات سامنے آئے ہیں۔
امریکی ایوانِ نمائندگان میں ڈیموکریٹس کے رہنما حکیم جیفریز نے ملک میں حالیہ الیکٹرانک نظام کی خرابیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بالخصوص اس لیے بھی تشویش بڑھ رہی ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا یہ تمام خرابیاں بنیادی ڈھانچے سے متعلق تھیں یا ان کے پیچھے کسی قسم کی تخریبی سرگرمی کارفرما تھی۔
جیفریز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کانگریس کے رہنماؤں کے لیے اعلیٰ سطحی بریفنگ کا اجلاس منعقد کیا جائے اور ڈیموکریٹک و ریپبلکن دونوں جماعتوں کے ارکان کو تمام پیش رفت سے آگاہ کیا جائے۔
اس کے برعکس، امریکی سینیٹ میں ریپبلکنز کے رہنما جان تھون نے ان کوششوں کے حوالے سے خبردار کیا جن کے ذریعے مخالف فریق سائبر حملوں کے ذریعے امریکہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بینکاری، نقل و حمل اور مواصلات کے شعبوں میں سائبر دفاع کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
امریکی سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی (سی آئی اے) کی سابق افسر لنڈزی موران نے الجزیرہ نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک تجزیاتی گفتگو میں مسلسل پیش آنے والے ان تعطل کی وجوہات کے بارے میں کہا کہ موجودہ صورتِ حال ایک ایسے بحرانی اور تشویش ناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جو صرف امریکیوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے باعثِ تشویش ہے، کیونکہ واشنگٹن میں پیش آنے والے واقعات بین الاقوامی منظرنامے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔
موران نے وضاحت کی کہ بار بار رونما ہونے والے ان تعطل کو محض انسانی غلطیوں، نظاموں کو اپ ڈیٹ کرنے کے دوران ناقص انتظام یا روایتی نظاموں سے جدید ٹیکنالوجی کی جانب منتقلی کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اس قسم کی وضاحت عوامی حلقوں کو مطمئن کر سکے گی۔
انہوں نے قومی سلامتی کے شعبے اور وائٹ ہاؤس کے ذمہ داران کے جواب دہ ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں واضح اور شفاف وضاحت پیش کرنی چاہیے۔
سی آئی اے کی اس سابق افسر نے مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی حکومت کی جانب سے سائبر حملوں کے امکان کو دوٹوک انداز میں مسترد کرنے کے باوجود شہریوں کو اطمینان نہیں ہو سکا۔ بالخصوص حکومت کی جانب سے قابلِ قبول وضاحتیں پیش کرنے میں ناکامی نے اس عوامی شک و شبہے کو مزید پھیلنے کا راستہ فراہم کیا ہے کہ آیا ملک کو بیرونی سائبر حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے یا نہیں۔
موران نے اس امکان کا اظہار کیا کہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ بدانتظامی اور امریکہ کی موجودہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی کم صلاحیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر کا منصب سنبھالنے سے پہلے ان اہم اور ٹیکنالوجی سے متعلق اداروں کا انتظام ایسے افراد کے ہاتھ میں تھا جو انٹیلی جنس اور تکنیکی شعبوں میں وسیع تجربے اور اعلیٰ مہارت کے حامل تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان تقرریوں اور حکومتی پالیسیوں کے نتائج اب ایک حقیقی امتحان کی صورت اختیار کر چکے ہیں، جس کے اثرات امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک کی سلامتی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔
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