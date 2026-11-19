مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ویب سائٹ آکسیوس نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ رومن گوفمین کی جانب سے ایران کے کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں کیے گئے دعوے بظاہر ایک مخصوص منصوبے کو آگے بڑھانے کی غرض سے سامنے آئے تھے۔
آکسیوس نے ایک اسرائیلی ذریعے کے حوالے سے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے موساد کے سربراہ کو واشنگٹن بھیجا تھا تاکہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جا سکے۔
اس ویب سائٹ نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے مزید بتایا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے تمام ممکنہ آپشنز کھلے رکھے ہیں۔
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