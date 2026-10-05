اصفہان؛ 4 پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث 2 افراد کو پھانسی دے دی گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، 8 جنوری 2026 کو اصفہان میں ہونے والی بغاوت کے دوران پولیس کے 4 اہلکار اور امن و سلامتی کے محافظ انتہائی ہولناک انداز میں شہید ہوئے تھے۔
مقدمے کی دستاویزات اور شواہد کے مطابق، ان واقعات کے دوران بلوائیوں کے ایک گروہ نے آتشیں اسلحے اور مختلف اقسام کے سرد ہتھیاروں، جن میں قمہ، چاقو، کلہاڑی اور قدارہ شامل تھے، کے علاوہ آتش گیر مواد اور مولوٹوف کاک ٹیلز اپنے قبضے میں لے کر سرکاری و نجی املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، عوام اور امن و سلامتی کے محافظ اہلکاروں پر حملہ کیا اور عمارتوں، تھانے اور عوامی مقامات کو نذرِ آتش کرکے علاقے میں خوف و ہراس اور بدامنی کا ماحول پیدا کیا۔
ان حملوں کے دوران پولیس اہلکار، جو علاقے میں نظم و ضبط اور امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے موجود تھے، حملہ آوروں کا نشانہ بنے اور انتہائی ہولناک انداز میں شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے بعد بھی ان کی میتوں کی بے حرمتی کی گئی۔
گرفتار ملزمان کے بیانات، جائے وقوعہ کی نگرانی کرنے والے کیمروں کی تصاویر اور عینی شاہدین کے بیانات کے مطابق، مجرم ان تین گھنٹوں کے دوران شہداء کے مقدس اجسام کی بے حرمتی کرتے رہے اور ان کے ساتھ کے اوپر رقص اور جشن مناتے رہے۔
اس جرم میں اصفہان کی صوبائی پولیس کمانڈ کے اسپیشل یونٹ کے 4 اہلکاروں کو کئی مرتبہ جلایا گیا اور بالآخر وہ جامِ شہادت نوش کر گئے۔
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